Türkiye’de kaçak içkinin oranı ne? Yaşamını yitirenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor

Türkiye günlerdir metil alkol nedeniyle yaşamını yitiren vatandaşları konuşuyor… Peki Türkiye’de kaçak içkinin oranı ne kadar? Bugün haber ajanslarının geçtiği haberlere göre; Türkiye’nin dört bir yanında binlerce kaçak içki ele geçirildi. Peki bu iller hangileri? İşte cevabı…

NEVŞEHİR’DE 648 ŞİŞE KAÇAK ŞARAP ELE GEÇİRİLDİ

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Avanos ilçesinde 648 şişe kaçak şarap ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak içli satışının üretildiği ve satışının yapıldığı tespit edilen Avanos ilçesinde 5'i depo olmak üzere 12 iş yerine baskın yaptı. Yapılan operasyon sonrasında bir depodan değişik ebatlarda 433 şişe şarap, bir iş yerinden ise değişik ebatlarda 215 şişe bandrolsüz şarap olmak üzere toplamda 648 şişe şarap ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alına iş yeri sahibi 2 kişiye 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa ve 4433 TAPDK'ya Muhalefet Etmek suçlarından Adli ve İdari işlem yapıldığı öğrenildi.

TOKAT’TA BİN 400 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Tokat’ın Erbaa ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bin 400 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnan A’nın (52) Yunus Emre Mahallesi’ndeki evinde, sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, evde yaptıkları aramada, damacana ve pet şişelere doldurulmuş bin 400 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. İnan A. gözaltına alındı. Bu arada Erbaa Devlet Hastanesine dün akşam alkol zehirlenmesi şüphesiyle başvuran bir kişinin, ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

MALATYA’DA BİN 50 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Malatya’da, bin 50 litre gümrük kaçağı ve sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda, iki şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Battalgazi ilçesinde faaliyet gösteren iki işletme ve bunlara ait 4 depoda, kaçak içki üretimi yapıldığını belirledi. Adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 900 litre sahte el yapımı, 150 litre de gümrük kaçağı içki ile 800 kilogram satışa hazır tütün ve bin cinsel içerikli hap ele geçirdi. Operasyonda, iki zanlı gözaltına alındı.

ADANA’DA 5 BİN 400 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Adana’da polis, kaçak içki üretilen depoya yaptığı baskında piyasaya sürülmek üzere olan 5 bin 400 litre sahte içki ele geçirdi.

Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, son 21 günde Adana’da metil alkolden zehirlenen 9 kişinin hayatlarını kaybetmesi üzerine harekete geçti. Ekipler, Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi’nde kaçak içki imalatı yapılan depoya baskın düzenledi. Adrese gelen polis, 27 varil içinde yaklaşık 5 bin 400 litre sahte rakıya el koydu. Ayrıca, depoda anason damıtmasında kullanılan dört düzenek de bulundu. Piyasada sürülmeye hazır olan içkiler imha edilirken depo mühürlendi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, soruşturma sürüyor.

DHA- AA- İHA- SOZCU.COM.TR

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