Türkiye’de kitap fiyatları pahalı mı?

Bu hafta sosyal medyada yer alan tartışmalardan biri Türkiye’de kitap fiyatlarının pahalı olup olmadığı idi. Kimi vatandaş kitap fiyatlarının pahalı olduğunu artık kitap okumakta zorlandıklarını söylerken kimileri ise fiyatların son derece makul olduğunu düşünüyor.

TÜİK’E GÖRE 5 YILDA YÜZDE 30 ZAM

TÜİK’in enflasyon sepetinde yer alan rakamlara göre beş yıl önce Eylül 2014’te bir edebi kitabın değeri 20.3 TL iken, Eylül 2019’da bir edebi kitabın değeri 26.3 TL’ye çıkmış. Yani romanların değeri yüzde 30 civarında zamlanmış.

Sokakta vatandaşa sorduğumuz zaman çoğunluk kitap ücretlerinin pahalı olduğunu söylüyor. İstanbul, Beşiktaş’ta vatandaşlara son aldıkları kitabı ve kitap fiyatlarını nasıl bulduklarını sorduk.

Muhammet Raşit Can: En son Ferhan Şensoy'un ‘Şahları da vurular' kitabını satın aldım. Kitap fiyatları çok yüksek. Kağıt fiyatlarının artmasıyla beraber yayın evleri ve basımcılar da kitap fiyatları da yükseldi. Yazarlara çok bir şey kalmıyor ama biz de mecburen sahaflara gidiyoruz. Bulamıyorsak internetten pdf olarak okuyoruz. Elimizden geldiğince kitap almaya çalışıyoruz ama cebimizi de yakıyor.

Mehmet Yıldırım: Arada bir kitap okuyorum. En son Tolstoy'un ‘İnsan ne ile yaşa’ kitabını satın aldım. Kitap fiyatları bence ucuz. Saçma şeylere o kadar para verileceğine kitaba para verilmesi daha mantıklı.

Efe Büyükyanbolu: En son Stefan Zweıg'ın ‘Ay ışığı Sokağı' kitabını satın aldım. Bazen indirimler oluyor. İndirimleri yakaladığımda güzel oluyor ama genel olarak kitap fiyatları alım gücü azaldığı için pahalı geliyor.

Mehtap Deveci: Şuan Şermin Yaşar'ın ‘Gelirken Ekmek Al' kitabını satın aldım. Kitap fiyatları çok pahalı.

Gökçen Bayram: En son Peter Handke'in ‘Kalecinin Penaltı Anındaki Endişesi' kitabını satın aldım. Kitap kulübü üyesiyim aynı zamanda. Kitap kulübü için aldım. Kitap fiyatları hayli yüksek o yüzden kitapevlerinden değil internet sitelerinden alışveriş yapabiliyoruz.

Yayıncılar ise geçen yıl yaşanan döviz krizinden çok ciddi şekilde etkilendiklerini söylüyor. Sozcu.com.tr’nin sorularını yanıtlayan Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk kağıdın ve yurt dışı telif maliyetlerinin oldukça pahalandığını anlatıyor. Kocatürk, “2018 yılındaki dövizdeki %60-%80 civarındaki artış yayıncılık sektörünün üretim maliyetlerinin kağıttan, yurt dışı telif maliyetlerinin artışına neden oldu.Buna rağmen yayıncılar okurlarıyla arasındaki bağı da gözeterek başka sektörlerde olduğu gibi yüksek fiyat artışlarına gitmemeye özen gösterdiler. Bugün geçen yıla göre kitap ortalama fiyatlarına baktığımızda maliyetlerdeki artışa rağmen %22-%25 civarında bir artış tespit etmekteyiz” diyor.

‘YUNANİSTAN’DA 12-15, TÜRKİYE’DE 3-4 EURO’

Ekonomik krizdeki Yunanistan’da bir kitabın 12-15 euro arasında olduğunu Türkiye’de ortalama bir kitap ücretinin 3-4 euro olduğunu söyleyen Kocatürk, “Ülkemizde bir çok ülkeye göre kitap fiyatlarının makul hatta ucuz olduğunu düşünmekteyiz. Ağır bir kriz yaşamış komşumuz Yunanistan'da ortalama kitap fiyatları 12-15 Euro civarında gezerken bizdeki 3-4 Euro mertebesinde olan ortalama kitap fiyatının makuldan öte ucuz olduğu görülür” ifadesini kullandı.