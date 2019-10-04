Türkiye’nin artık zam saati var!

Türkiye’nin artık bir zam saati var! Vatandaş akşam saatlerinde işinden çıkıp evine gitmeye çalıştığı sıralarda bilhassa önemli zamlar bu saatlerde duyuruluyor. Bu duruma patronlarda dikkat çekti ve üzücü bulduğunu söyledi. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Bu bağlamda zamların gece yarısı ve hafta sonlarına denk getirilmesini de üzücü buluyoruz” diyor. İşte son zamanlarda gelen zamlar ve saatleri…

27.08.2019/SAAT:19.24 TAKSİ VE MİNİBÜS ÜCRETLERİNE ZAM

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapıldığını akşam saatlerinde açıklamıştı. Eyüp Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)’ndeki toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunmuş, minibüslere ve şehir hatları arabalı vapurlara da yüzde 20 zam yapıldığı belirtmişti.

30.08.2019/ SAAT: 23 55 DOĞALGAZA ZAM

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) doğal gaz fiyatlarına yüzde 14,90 zam yapıldığı bildirildi. EPDK’den yapılan açıklamada, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin (BOTAŞ) ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatları kapsamında, konut tüketicilerinin de dahil olduğu yıllık 300 bin metreküp ve altı tüketiciler için nihai doğal gaz satış fiyatlarında ortalama yüzde 14,90 artışa gidildiği kaydedildi.

30.09.2019/ SAAT: 19.39 ELEKTRİĞE ZAM

1 Ekim itibarıyla elektriğe yüzde 14,9 zam yapılacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 1 Ekim itibarıyla elektriğe yüzde 14,9 zam yapılacağı bildirdi. EPDK’den yapılan açıklamada, söz konusu fiyat artışında, bir önceki tarife dönemine göre Elektrik Üretim AŞ’nin (EÜAŞ) toptan satış tarifelerindeki değişimin en önemli etken olduğu kaydedilmişti.

17.09.2019 SAAT: 19.47 MOTORİN VE BENZİNE ZAM

Motorinin litre fiyatına 34 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 36 kuruş zam geldi, söz konusu artış pompa fiyatlarına motorinde 12 kuruş olarak benzinde ise 35 kuruş olarak yansıtılmıştı.

01.10.2019/ SAAT 17.03 OTOGAZA ZAM

Otogazın litre satış fiyatı artık 27 kuruş zamlı olarak satılıyor. Fiyat artışının ardından İstanbul’da ortalama 3,44 liradan 3,71 liraya, Ankara’da 3,55 liradan 3,82 liraya, İzmir’de ise 3,47 liradan 3,74 liraya yükseldi. Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

02.10.2019/ SAAT: 17.56 SÜT FİYATINA ZAM

Ulusal Süt Konseyi (USK) 15 Kasım 2019 – 31 Aralık 2020 dönemi için çiğ sütün referans litre fiyatını 2,3 lira olarak açıkladı. USK’nin internet sitesinden yer alan duyuruya göre, bugün yapılan Konsey toplantısında bu yılın mayıs-aralık döneminde 2,00 lira olarak belirlenen çiğ sütün referans litre fiyatı 15 Kasım 2019 – 31 Aralık 2020 dönemi için revize edilerek, 2,3 liraya yükseltildi.

‘ZAMLARIN GECE YARISINA DENK GETİRİLMESİNİ ÜZÜCÜ BULUYORUZ'

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, zamların gece yapılmasına tepki göstererek, “Bu konuda ilgili bakanlığımız ile müteaddit defalar istişareler gerçekleştirdiğimiz halde, aynı tutumun devam ettiğini görüyoruz. Bu bağlamda zamların gece yarısı ve hafta sonlarına denk getirilmesini de üzücü buluyoruz. Bu zamlar üretim ekonomisine zarar verebileceği gibi destek olduğumuz enflasyonla mücadele programı ile de bağdaşmamaktadır.” açıklamasında bulundu.