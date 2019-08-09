Türkiye’nin büyük şirketleri ikinci çeyrek bilançolarını açıkladı!

2018 yılında yaşanan döviz kuru artışından dolayı bir çok şirket ekonomik anlamda zor günler geçirdi. Hatta bazı şirketler konkordato sürecine girdi ve iflas etti. Türkiye’nin en büyük şirketlerinden bazıları ise kârlarından zarar etti. 2019 yılına geldiğimizde durum bir nebze düzelmiş olsa da bazı şirketlerin kâr oranları düşmeye devam ediyor. Peki bu şirketler hangileri? İşte cevabı…

TÜRK HAVA YOLLARI

Türk Hava Yolları’nın ikinci çeyrekte net kârı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 70 düşüşle 133 milyon lira oldu. Şirketten KAP’a yapılan açıklamada, şirketin toplam hasılatı ise aynı dönemde yüzde 35 artışla 18.7 milyar lira oldu.

TAV HAVALİMANLARI

TAV Havalimanları Holding’in ana ortaklık payına düşen kârı yılın ikinci çeyreğinde %43 düşüşle 243.1 milyon lira olurken, satış gelirleri de %32.9 artışla 1.23 milyar liraya çıktı.

Fransız havalimanı işletmecisi ADP’nin ortak olduğu şirketin net kârı Nisan-Haziran dönemi bilançosuna göre yılın ilk altı ayında geçen yıla göre yüzde 15.5 düşüşle 388.8 milyon liraya inerken, satış gelirleri %39.4 artışla 2.2 milyar liraya yükseldi.

PEGASUS

Pegasus’un ikinci çeyrek net kârı geçen yıl aynı döneme göre yaklaşık 21 kat artışla 324.4 milyon liraya yükseldi. Şirketin geçen sene ikinci çeyrekte net kârı 15.7 milyon lira olmuştu. Pegasus’un KAP’a gönderdiği ikinci çeyrek sonuçlarına göre toplam hasılat da yüzde 55 artışla 2.63 milyar lira oldu.

HALKBANK

Halkbank’ın ikinci çeyrekte net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde yüzde 72 azalışla 310.2 milyon liraya geriledi. Bankanın KAP’a gönderdiği ikinci çeyrek sonuçlara göre Halkbank’ın toplam kredileri de 286.8 milyar lira olarak gerçekleşti

İŞ BANKASI

İş Bankası’nın ikinci çeyrek net kârı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 38 azalışla 951.3 milyon liraya geriledi. Bankanın KAP’a gönderdiği solo ikinci çeyrek bilançoya göre İş Bankası’nın kredileri ise 2018 sonuna göre yüzde 1.4 artışla 273.2 milyar lira oldu.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi yılın ikinci çeyreğinde geçen yıla göre %8.8 düşüşle 1.1 milyar lira net kâr etti. Bankanın açıkladığı Nisan-Haziran bilançosuna göre net faiz gelirleri ikinci çeyrekte %24.5 artışla 3.9 milyar liraya, net ücret ve komisyon gelirleri %21.4 artışla 1.2 milyar liraya çıktı.

SWAPLAR KARLILIĞI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Geçtiğimiz günlerde Yapı Kredi’nin ikinci çeyrek kârını değerlendiren GCM Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, dönemsel olarak gerçekleşen çeyreklik kârın beklentinin üzerinde geldiğini belirtti. Erkan, “Dönemsel olarak çeyreklik kârı hem piyasa beklentisi hem de bizim beklentimiz olan 1 milyar TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Beklentiden düşük kredi karşılık oranı ve bir defalık efektif vergi geliri, aynı zamanda beklenti üzeri diğer faaliyet gelirleri kârı desteklerken, swap kullanımından kaynaklanan zararlar da kârlılığı olumsuz yönde etkilemiştir.” ifadelerini kullandı.

Yapı Kredi’nin 2019 yılına dair beklentilerinde güncellemeye gitmediğini belirten Erkan, “Gelir yaratımı açısından bakıldığında, temel gelirlerde iyileşme devam ederken, ticari kârda makro dalgalanmalar sebebiyle azalış yaşanmıştır. TL mevduat maliyetlerindeki iyileşme sayesinde çeyreklik dönemde kredi-mevduat spreadinde iyileşme görülmektedir. Banka'nın sermaye yeterlilik rasyosu, %15,6 olarak gerçekleşmiştir. Bankanın aktif kalitesine ilişkin olarak özellikle enerji ve gayrimenkul kredilerindeki ihtiyatlı yaklaşım ve 2. aşama kredilere odaklanma stratejisi devam etmektedir.” dedi.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası ikinci çeyrekte %22.9 düşüşle 1.7 milyar lira kâr etti. Banka Nisan-Haziran bilançosunu KAP’a açıkladı.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası’nın ikinci çeyrekte solo net kârı geçen yılın aynı dönemine göre değişmeyerek 1.91 milyar lira oldu. Bankanın KAP’a açıkladığı ikinci çeyrek finansal sonuçlarına göre bankanın ilk yarı net kârı ise yüzde 7 azalışla 3.63 milyar lira oldu. Garanti Bankası’nın kredileri ise 2018 sonuna göre yüzde 4 artışla 240 milyar lira oldu.

Garanti BBVA'nın ise 2019 karı beklentilerin üzerinde kaldığını söyleyen GCM Yatırım Ekonomisti Enver Erkan,”Takipteki krediler oranı arttı; 2019 döneminde yüzde 5,7'ye yükseldi. Çeyreksel bazda ise yeni takipteki alacak girişlerinde düşüş devam etti. Takipteki kredilere yeni girişler beklentilerden olumlu seyrediyor, ancak Banka tüm yıl için verilen hedefleri koruyarak ihtiyatlı yaklaşım benimsemektedir. ” dedi.

AKBANK

Akbank’ın net kârı ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.2 azalarak 1.3 milyar liraya geriledi. Bankanın KAP’a açıkladığı konsolide olmayan Nisan-Haziran dönemi bilançosuna göre net kâr ilk yarıda ise yüzde 18.8 azalarak 2.7 milyar liraya indi. Bankanın net faiz gelirleri ikinci çeyrekte yüzde 1.4 artışla 3.7 milyar lira, net ücret ve komisyon gelirleri yüzde 34.1 artışla 1.1 milyar lira oldu. Akbank’ın ilk yarıda kredileri geçen yıl sonuna göre yüzde 5.6 artışla 196.8 milyar lira olurken, mevduat büyüklüğü de aynı dönemde yüzde 9.5 artışla 206.2 milyar liraya ulaştı. İlk yarı sonunda bankanın mevduatlarının yüzde 61’i yabancı para cinsi olurken, yüzde 39’u da TL cinsi gerçekleşti.

Bilanço sonrası yazılı değerlendirme yapan Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, bankanın sermaye yeterlilik rasyosunun yüzde 17.7 düzeyine ulaştığını belirterek, toplamda takipteki kredilerinin yaklaşık yüzde 101’i oranında kredi karşılığı ayırdıklarını ifade etti.

KOÇ HOLDİNG

Koç Holding’in ikinci çeyrek net kârı 1.43 milyar lira olurken, geçen sene aynı dönemdeki 1.42 milyar liranın biraz üzerinde gerçekleşti. Şirketten KAP’a gönderilen finansal sonuçlara göre ikinci çeyrekte toplam hasılat da 40.33 milyar lira oldu. Bu rakam geçen sene ikinci çeyrekte 33.08 milyar lira seviyesindeydi.

PETKİM

Petkim 2.çeyrekte yüzde 14 düşüşle 319.42 milyon TL ana ortaklık karı açıkladı. 2018 aynı dönem 371.36 milyon TL olmuştu.

TÜPRAŞ

Tüpraş’ın ikinci çeyrek karı yüzde 15.2 düşüşle 870.44 milyon lira oldu ve 2018 aynı dönemde 1.03 milyar TL olmuştu.

SABANCI HOLDİNG

Sabancı Holding’in ikinci çeyrek net kârı, bilançoda ağırlığı yüksek iştiraki Akbank’ın kârındaki gerilemenin de etkisiyle yüzde 23 düşüşle 889.2 milyon lira oldu. Sabancı’nın KAP’a bildirdiği finansal sonuçlara göre, ikinci çeyrekte holdingin hasılatı yüzde 22 artışla 4.8 milyar TL, finans sektörü faaliyetleri hasılatı ise yüzde 15 artışla 10.6 milyar TL oldu.

Holding’in net kârındaki düşüşle ilgili İş Yatırım’dan yapılan değerlendirmede, “Enerji ve sigorta segmentlerinin güçlü katkısına rağmen bankacılık, sanayi, çimento ve perakende segmentlerinin zayıf katkısı net karın yıllık bazda düşüş göstermesine neden oldu” denildi.

Sabancı’dan yapılan açıklamaya göre, holdingin toplam varlıkları ilk altı ay itibarıyla 394.2 milyar TL; toplam konsolide ana ortaklığa ait özkaynakları ise 30.5 milyar TL olmuştu.

TEKFEN HOLDİNG

Tekfen Holding ikinci çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %43.2 artışla 399.6 milyon lira net kâr elde etti. Şirketin KAP’a açıkladığı Nisan-Haziran bilançosuna göre satış gelirleri ikinci çeyrekte geçen yıla göre %31.1 artışla 3.7 milyar lira oldu.

BİM

BİM’in ikinci çeyrek net kârı %18 artışla 347 milyon lira oldu. Şirketin KAP’a bildirdiği finansal sonuçlara göre, ikinci çeyrek hasılatı ise %31 artışla 10.2 milyar lira olarak gerçekleşti.

MİGROS

Migros ikinci çeyrekte 150.5 milyon TL zarar açıklarken, satışlardaki güçlü büyümenin etkisiyle 2019 beklentilerini ise yukarı revize etti. Şirketin KAP’a bildirdiği finansal sonuçlara göre ikinci çeyrekte zararı bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 49 gerileyerek 150.5 milyon lira oldu. Şirketin hasılatı ise yüzde 28.4 artışla 5.8 milyar lira olarak gerçekleşti. Şirketin ilk altı ayda hasılatı 10.73 milyar lira, zararı ise 381.4 milyon lira olarak gerçekleşti.

MİGROS 2019 BEKLENTİLERİNİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE ETTİ

Migros’un Temmuz sonu itibarıyla toplam 460 milyon euro brüt borcu bulunurken; yabancı para cinsi borç kur etkisine bağlı olarak şirketin zarar yazmasında etkili oluyor. Şirket ikinci çeyrek sonuçlarının ardından 2019 beklentilerini ise yukarı yönlü revize etti. Buna göre daha önce yaklaşık %20 olarak öngörülen satış büyümesi “%23-25″e, yaklaşık %6 olarak öngörülen FAVÖK marjı da “%6-6.5″e revize edildi. Şirket 300 milyon lira yatırım ve 100 yeni mağaza hedefini ise korudu.

FORD OTOSAN

Ford Otosan’ın ikinci çeyrek net kârı yüzde 16 düşüşle 410.3 milyon lira oldu. Şirketin KAP’a bildirdiği finansal sonuçlarına göre ikinci çeyrek hasılatı ise yüzde 11 artışla 9.13 milyar lira olarak gerçekleşti.

TOFAŞ

Tofaş ikinci çeyrekte %11 artışla 408.5 milyon lira kâr ederken, yurtiçi araç pazarı tahminini düşürdü ancak yurtiçi satış ve ihracat beklentisini korudu. Şirketin KAP’a açıkladığı Nisan-Haziran dönemi bilançosuna göre satış gelirleri %4.7 artışla 5.3 milyar lira oldu. Tofaş vergi indirimlerinin uzatılmaması nedeniyle yurtiçi hafif araç pazarı beklentisini 430,000-450,000 adetten 380,000-400,000 adete düşürdü. Yurtiçi satışta 60,000-65,000 adet, ihracatta ise 200,000-220,000 adet olan beklentisini ise korudu. Yatırım harcamaları tahminini 20 milyon euro düşürerek 120 milyon euroya çekti.

DARALMANIN ANA NEDENİ NEDİR?

Tofaş'tan 2019 döneminde olumlu kar performansı sergilediğini söyleyen Erkan, “Şirketin 2019 döneminde ihracat hacmi geçen yıla göre %17 daralırken, iç pazarda ise yurt içi perakende satışları 2019'da %20'lik gerileme göstermiştir. Otomobil segmentinde değişen tüketici tercihleri ve ana ihraç pazarlarındaki zayıf seyreden binek araç talebi ihracattaki daralmanın ana nedenleri olarak öne çıkmaktadır. 2019 döneminde uygulanan teşvikler sebebiyle binek oto fiyat olarak cazip hale gelirken, Fiat'ın binek araç pazar payı yaklaşık olarak 2 katına çıkmış, Egea modeli ise yerli üretim olmasının getirdiği artan rekabetçi avantajı ile pazardaki liderliğini güçlendirmiştir. Tofaş yurtiçi perakende satışları 2Ç19 döneminde iç pazar %45 daralmasına rağmen sadece %21 gerileyerek 31 bin adet olarak gerçekleşmiştir.” ifadelerini kullandı.

ARÇELİK

Arçelik’in net kârı ikinci çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 52.3 artışla 219.1 milyon liraya çıkarken, satış gelirleri yüzde 29.4 artışla 8.4 milyar lira oldu. Şirket bu yıl için mali hedeflerini ise aşağı revize etti. Arçelik 2019 yılı ciro büyümesi hedefini TL bazında %25-30 artıştan, %20-25 artışa; faiz, amortisman, vergi öncesi kâr (FAVÖK) marjı hedefini yaklaşık %11.5’ten yaklaşık %10.5’e düşürdü. Uzun vadeli FAVÖK marjını yaklaşık %12’de tuttu. Şirketin KAP’ta yayımlanan Nisan-Haziran bilançosuna göre net kâr ilk yarıda yüzde 38.6 artışla 444.5 milyon lira, satış gelirleri yüzde 30 artışla 15.3 milyar lira oldu. Arçelik Türkiye beyaz eşya pazarı daralma tahminini yaklaşık %10’dan yaklaşık %15’e yükseltti, küresel pazar büyüme tahminini yaklaşık %2’de tuttu.

ŞİŞECAM

Şişecam’ın net kârı ikinci çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %26.2 düşüşle 479.8 milyon liraya gerilerken, satış gelirleri %27 artışla 4.69 milyar liraya çıktı. Şirketin KAP’ta yayımlanan Nisan-Haziran dönemi bilançosuna göre ilk yarıda geçen yıla göre %11 düşüşle 928.1 milyon lira net kâr ederken, satış gelirleri %27.1 artışla 8.6 milyar liraya çıktı.

TÜRK TELEKOM

Türk Telekom’un finansal giderlerdeki düşüşün etkisiyle ikinci çeyrekte 434.8 milyon lira net kâr açıklarken, satış gelirleri %16.3 artışla 5.8 milyar liraya çıktı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre yıl sonu faiz, amortisman, vergi öncesi kâr (FAVÖK) hedefini sınırlı artırarak 10-10.2 milyar lira aralığından 10.3-10.5 milyar lira aralığına yükseltti. Yatırım harcamaları hedefinde ise değişiklik yapmadı.

Borçlardan kaynaklanan finansal giderler ile vergi kaynaklı bilanço kalemlerini dışarıda bırakan ve operasyonel performansın bir göstergesi olan FAVÖK ikinci çeyrekte %36.2 artışla 2.7 milyar liraya yükseldi. FAVÖK marjı geçen yıl aynı çeyrekteki %40 seviyesinden %49’a çıkarken, ilk çeyreye kıyasla iki puana yakın geriledi.