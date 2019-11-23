Türkiye’nin büyüme rakamları için dünya ne diyor?

2018 yılında yaşanan kur dalgalanması 2019 yılında da bazı bölümlerde etkisini sürdürdü. Hal böyleyken Türkiye’nin büyüme rakamlarının ne olacağı ise merak konusu oldu. TÜSİAD'ın panelinde iktidarın yüzde 5'lik büyüme hedefine karşılık yüzde 3'lük büyüme tahmini yapıldı. Peki bu konuda diğer kurumlar ne dedi?

YEP: YÜZDE 0.5

Geçen günlerde açıklanan ikinci YEP programında ise Türkiye'nin büyüme hedeflerinde değişiklik yapılmıştı. Buna göre; ilk açıklanan programda yüzde 2.3 olarak belirlenen 2019 yılı büyüme hedefi ikinci programda yüzde 0.5 olarak değiştirildi. Aralık ayında üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. Türkiye 2018 yılında yüzde 2.6 büyümüştü.

DÜNYA BANKASI: YÜZDE 0

Dünya Bankası'ndan Türkiye için olumlu bir haber geldi fakat çok sevinemedik! Dünya Bankası, Türkiye'nin 2019 yılı büyüme beklentisini yüzde 1 daralmadan yüzde 0'a revize etti. Yani Dünya Bankası ekonomimizin 2019 yılında küçülmeyeceğini ama büyümeyeceğini de öngörüyor.

OECD: YÜZDE 0.3

Daha önce Türkiye’nin büyümesine ilişkin farklı tahminde bulunan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2019 yılı için Türkiye ekonomisine yönelik %0.3 olan daralma tahminini %0.3 büyüme olarak revize etti.

AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI: YÜZDE -0.2

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini 0,8 puan artırarak yüzde eksi 0,2'ye revize etti. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye ekonomisinin bu yıl hafif bir daralma kaydetmesinin ardından 2020’de %2.5 büyüyebileceğini belirtti.

AVRUPA BİRLİĞİ: YÜZDE 0.3

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin ekonomik daralma tahminini 2019 için yüzde eksi 2,3'ten 0,3'e yükseltti. AB Komisyonu, Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde 3,1, 2021 yılında yüzde 3,5 büyüyeceğini tahmin etti.