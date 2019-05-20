Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrenciler toplu taşımada indirim bekliyor

31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaadi üzerine öğrenci akbilinin aylık ücreti 85 TL'den 40'TL'ye düşürüldü.

Türkiye'nin en büyük öğrenci kenti olan İstanbullu öğrenciler bu karar üzerine rahat bir nefes alırken Anadolu'da da öğrenciler toplu taşıma ücretlerinin düşürülmesini bekliyor. SÖZCÜ muhabirleri yurdun dört bir yanındaki toplu taşıma ücretlerini sizler için araştırdı.

Önce bazı şehirlerimizdeki öğrenci toplu taşıma ücretlerine bir göz atalım.



İstanbul’da öğrenci abonman ücretine yapılan büyük indirimin ardından başka kentlerde yaşayan öğrenciler de benzer indirimler veya öğrenci abonman kartı çıkarılmasını bekliyor.

KONYA BÜYÜKŞEHİR’DE HAZIRLIK

İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu, öğrenci abonman ücretlerinin 40 TL olmasını talep ederken, Cumhur İttifakı'nın ortaklarından MHP'nin Konya İl Başkanı Murat Çiçek, “Ulaşım ve su tarifesinde İstanbul’da bir indirime gidildi. Benzer bir uygulama eminim ki Konya’da da yapılacaktır” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Konya'da öğrenci abonman ücretlerinde de bir düzenlemeye gidilmesi bekleniyor.