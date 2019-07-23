Türkiye’nin ekonomide 2023 hedefleri neler?

“Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, ekonomik ve sosyal refahın artırılması hukuk devleti, demokratikleşme ve iyi yönetişim ilkelerinin devlet tarafından güçlü bir şekilde sahiplenilmesi ve etkili bir biçimde uygulanmasıyla mümkündür.”

Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki beş yılının masaya yatırıldığı 11. Kalkınma Planı'nda yer alıyor. Türkiye tarihin büyük ekonomik krizlerinden biriyle mücadele ederken Cumhuriyet'in 100. yılında nasıl bir tablo ile karşı karşıya olacağımız hakkında tahminler Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın kaleme aldığı 11. Kalkınma Planı'nda yer alıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik yol haritasını gösteren kalkınma planlarının 11.'incisi tatile girmeden birkaç gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Türkiye ekonomisinin yol haritasını anlatan kalkınma planında 2023 Türkiye'sine ilişkin tahminler bulunuyor. İşte o tahminlerden bazıları:

ENFLASYON YÜZDE 5!

Kalkınma Planı'nda yer alan tahminlere göre yıllık yüzde 15.72 olan (haziran) enflasyonun 2023 yılı sonunda yüzde 5'e inmesi bekleniyor.

EKONOMİK BÜYÜKLÜK 1 TRİLYON 80 MİLYAR DOLAR!

2018 yılı itibariyle 784 milyar dolarlık bir hacme sahip olan Türkiye ekonomisinin büyüklüğünün 2023 yılında 1 trilyon 80 milyar dolara çıkması bekleniyor.

2023 MİLLİ GELİR HEDEFİ 2018'İN ALTINDA

2018 sonu itibariyle kişi başı gelirimiz 9 bin 632 dolar. 2023 itibariyle kişi başına milli gelirin 12 bin 484 dolar olması bekleniyor. (Bir önceki planda 2018 yılında 15 bin 996 dolar milli gelir hedefi konmuştu)

33 MİLYON İSTİHDAM BEKLENTİSİ

2018 sonu itibariyle Türkiye'de 28.7 milyon kişi kayıtlı olarak çalışıyor. Bu rakamın 2023'te 33 milyona çıkması bekleniyor.

BÜYÜME ORTALAMASI YÜZDE 4.3

Türkiye'nin 2019-2023 yılları arasında yılda ortalama yüzde 4.3 büyümesi bekleniyor.

İŞSİZLİK BEKLENTİSİ YÜZDE 9.9

2018 yılında işsizlik yüzde 11'di. 11. Kalkınma Planına göre 2023 yılında işsizliğin yüzde 9.9 olması bekleniyor.

2013 YILINDAKİ KALKINMA PLANI BUGÜNLER İÇİN NE DİYORDU

Bir önceki yani 10. Kalkınma Planı önümüzdeki 5 yılın yol haritasını hazırlarken 2013 yılında da 2018 yılının sonuna kadar ekonomik tahminleri ve planları içeren kalkınma planı hazırlanmıştı. 10. Kalkınma Planında yapılan tahminlere ve bu tahminlerin sonuçlarla ne kadar uyuştuğuna bakalım.

10. kalkınma planında 2018 yılında TÜFE'nin yüzde 4.5 olacağı tahmin edilmişti. 2018 yılında TÜFE yüzde 20.30 oldu. 10. kalkınma planında 2018 yılında büyümenin yüzde 5.9 olacağı tahmin edilmişti. 2018 yılında büyüme oranı yüzde 2.8 oldu.

2018 için kişi başına milli gelir 15 bin 996 bin dolar olması bekleniyordu. 2018 yılında milli gelir 9 bin 632 dolar oldu. 2018 yılında işsizliğin yüzde 7.2 olması bekleniyordu. İşsizlik yüzde 11 oldu.