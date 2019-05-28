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Türkiye’nin çalışan en eski elektrik şalteri aranıyor

Schneider Electric, Türkiye'nin çalışan en eski elektrik şalterine sahip olduğunu ispat eden bir çifte İtalya'da tatil hediye ediyor.

14:05 -
Haberler Ekonomi
Türkiye’nin çalışan en eski elektrik şalteri aranıyor

Schneider Electric, Türkiye’nin en eski şalterini bulmak üzere yeni ve “ilgi çekici” bir yarışma başlattı.

Schneider Electric’ten yapılan açıklamaya göre, bir tesise monte ve çalışır durumda olan en eski şalteri paylaşan kişi, İtalya’ya çift kişilik tatil paketinin sahibi olacak.

Tüm orta gerilim ve açık tip alçak gerilim kesicilere açık olan yarışma, 20 Mayıs-20 Haziran 2019’da gerçekleşecek.  Yarışmaya katılmak isteyenlerin kişisel bilgileri ile birlikte şalter barkod resmi ve üretim tarihini, tr-services@se.com e-posta adresine göndermeleri yeterli olacak.

AA

Son güncelleme: android-time 14:07 28.05.2019
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