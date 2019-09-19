Türkiye’nin en güçlü kadın CEO’ları belli oldu

Ödül Töreninde konuşan Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan “Araştırmalara göre, yönetim kurullarında ve diğer üst düzey rollerde kadın temsiliyetini artıran şirketler, daha iyi iş sonuçları ve performans elde ediyor. Vodafone Türkiye olarak, ekonomik ve sosyal hayatta cinsiyet eşitliğini teşvik ediyoruz. Kadın çalışan oranımız, %42 ile sektörümüzün iki katı. Orta ve üst düzey pozisyonlardaki kadın çalışan oranımız, %37. Bu oranı da %40'ın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yönde pek çok adım da attık.

ReConnect programımız ile kadınları iş hayatına geri kazandırıyoruz. Esnek çalışma saatlerimizle kadın çalışanların hayatını kolaylaştırıyoruz. Teknolojide Kadın ve Teknolojide Satış programlarımızla, daha çok erkeklerin çalıştığı bu iki alanda kadınların da var olmasını hedefliyoruz. Ayrıca, Türkiye Vodafone Vakfı ile kadınların güçlenmesi için projeler yapıyoruz. Kadınlar, yarının iş dünyasında daha büyük roller üstlenmeli” dedi.

PINAR ABAY BİRİNCİ OLDU

Konuşmaların ardından şirketlerin 2018 cirolarına göre belirlenen Türkiye'nin En Güçlü 50 Kadın CEO'su için ödül töreni gerçekleştirildi. Türkiye'nin En Güçlü 50 Kadın CEO arasında, ING Bank Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay birinci, MV Holding CEO’su Ebru Dorman ikinci, Philips Ortadoğu ve Türkiye CEO'su Özlem Fidancı üçüncü, GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan Özsoy dördüncü, Tat Gıda CEO’su Arzu Arslan Kesimer beşinci oldu.