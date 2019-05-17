Türkiye’nin işsizleri anlatıyor

Türkiye'de işsizlik bir drama dönüştü. Şu an işsiz durumda olan sozcu.com.tr okurları yaşadıklarını bizimle paylaşarak Türkiye'de işsizliğin hangi boyutlarda olduğunu gözler önüne serdi. Siz de işsizlik döneminde yaşadıklarınızı issizim@sozcu.com.tr adresine yazarak gönderebilirsiniz. İşte dün bize ulaşan onlarda sozcu.com.tr okurunun işsizlik sürecinde yaşadıkları:

19 yıllık iş deneyiminin ardından geçen yıl mart ayında işsiz kaldım. ODTÜ Makine Mühendisliği mezunuyum. 14 aydır iş bakıyorum. EYT'li olduğum için iş bulamıyorum.

İ. E.

Bilgisayar İşletmenliği bitirdim. Torpilim olmadığı için iş bulamadım.

Emre Dündar

40 yaşındayım. Üniversiteyi Amerika'da okudum. İşletme mezunuyum. Stajımı Almanya'da yaptım. 12 yıl aile firmamızda yöneticilik yaptım, işler kötü gidince iflas ettik. İngilizce, Almanca ve Arapça dillerine hakim olmama rağmen, bir türlü iş bulamadım. 33 ayrı firmaya iş başvurusu yaptım. 1 tanesi bile aramadı. Psikolojim bozuldu, aile içinde huzursuzluklar başladı.

Ufuk Aslan

7 aydır iş arıyorum ama hala bir sonuç çıkmadı. İstanbul'da yaşıyordum mecburen ailemin yanına döndüm.

Duygu Avcıoğlu

Engelliyim iki çocuk okutuyorum. 2016 yılının Haziran ayından beri işsizim. Kiramı ve faturalarımı ödeyemiyorum. Evimde huzurum kalmadı. Eşimle ayrılmanın eşiğindeyiz.

Salih Çetin

Yaşım 37, 2 çocuk sahibiyim. Satış pazarlama, işletme yönetim gibi alanlarda çalıştım. 2015'te 4 yıl istasyonlar yöneticisi olarak çalıştığım akaryakıt sektöründeki firmanın iflas vermesiyle işten çıkarıldım. Maaşımı ve haklarımı alamadım. Daha sonra çalıştığım iş yerlerinde maaşın asgari ücretten gösterilmesinden dolayı mağdur oldum. Geçim derdinde olduğumuz içinde hep daha kötü şartlardaki işleri kabul etmek durumunda oluyoruz.

Yücel İncekara

27 yaşındayım. 2014 Haziran ayında tıbbi laboratuvar teknikerliği bölümünden mezun oldum. Mezun olduğum günden beri kendi alanımda iş aradım ama bulamadım. Dönem dönem garsonluk ve çaycılık yaptım. Çalıştığım işlerin hiçbiri devamlı değildi. Fabrikalara başvurdum onlarda almadım şu an evde işsiz beş parasız oturuyorum sesimiz olduğunuz için çok teşekkür ederiz.

Ersin Gezer

4 yıllık üniversite mezunuyum. Orta derecede İngilizce biliyorum. 11 yıllık bankacılık tecrübem var. 4 yıldır işsizim. Başvurduğum tek bir yer bile dönüş yapmadı.

Görkem Benhür

29 yaşındayım. Kırıkklale Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon, iki yıllık mezunuyum yani teknikerim. 2017'de mezun oldum. İki yıldır iş arıyorum. Kimse geri dönmedi.

Cem Servi

Lise mezunuyum 31 yaşındayım. Her şeyi geçtim ve fark ettim ki birileri üniversite mezunu olmayı şart koşuyorlar işlerde. O işi yapmak için üniversite mezunu olmak gerekmese bile. İş bulamıyorum. Çoğu işveren asgari ücret 2020 TL olduğu için çalıştırmak istemiyor.

Tuncay Tekik

