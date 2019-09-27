Türkiye’nin yarısında zorunlu deprem sigortası yok!

Türkiye deprem gerçeğini dün İstanbul’da yaşanan 5.8 şiddetindeki depremle bir kez daha yaşadı. Büyük paniğe yol açan deprem sonrası can kaybı yaşanmazken, GSM hatları kilitlendi. Vatandaşlar uzun süre ailelerine ulaşamadı.

Bu durum zorunlu deprem sigortasını tekrar gündeme getirdi. Doğal Afet Sigortaları Kurumu verilerine göre Türkiye’de toplam 17 milyon 661 bin 690 adet konut bulunuyor. Bunların 9 milyon 256 bin 79 tanesi yani yüzde 52,40’ı deprem sigortası kapsamında. En fazla sigortalı konut sayısı 3 milyon 803 bin 746 adet ile Marmara Bölgesi’nde bulunuyor. Tabi bu rakamlara kaçak binalar dahil değil.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Haziran ayında yaptığı açıklamada 10 milyon 79 bin kişinin imar barışı sürecinden yararlandığını açıklamıştı. Bakan Kurum İstanbul’da 1 milyon 747 bin, İzmir’de 811 bin kişinin başvuru yaptığı bilgisini vermişti.

Deprem sigortası için 100 metrekare betonarme bir bina için ortalama prim senelik 133 TL olarak hesaplanıyor. Bugüne kadar Türkiye genelindeki konutların yüzde 52’si için deprem sigortası yaptırıldı. DASK’ın kurulduğu Eylül 2000’den bu yana meydana gelen hasarlar sonrası hasar sahiplerine 190 milyon liralık ödemede bulunuldu.