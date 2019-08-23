Türkiye’nin yerli uçağı Alman oldu!

Türkiye'nin ilk yerli yolcu uçağı projesi Almanya'da üretilecek! Uçağın üreticisi ABD merkezli Sierra Nevada Corporation’ın (SNC) sahibi Eren ve Fatih Özmen çiftinin açıklamasına göre şirket Dornier 328 uçağını modifiye ederek Almanya’da üretecek. Uçak Almanya'nın Leipzig şehrinde üretilecek.

Almanya hükümeti ve bizzat Başbakan Merkel'in de projeye destek verdiği belirtiliyor.

Dornier 328 jet modelinin Türkiye’nin yerli uçak projesi kapsamında üretilmesi için görüşmeler yapılmış ve Türkiye’nin ilk bölgesel yerli jet yolcu uçağının üretimi konusunda önemli bir sıçrama tahtası olması amacıyla ilk etapta 50 uçak üretilmesi planlanmış idi. Daha sonra Türkiye ile Özmen çifti anlaşamayınca projeye rafa kaldırıldı.

Dornier 328‘in hali hazırda dünya çapında 85 ülkede havacılık sertifikasyonu bulunuyor ve farklı konfigurasyon seçenekleri, çok fonksiyonlu bir uçak olmasını sağlıyor.

Dornier 328, yolcu taşımacılığı, askerî, sınır ve sahil güvenliği, sağlık hizmetleri alanları ile devletin muhtelif ulaştırması ihtiyaçlarını karşılamak amaçları ile etkin şekilde kullanılıyor.

İŞBİRLİKLERİ PLANLANIYOR

Almanya’da üretim yeniden başladığında, uygun piyasa koşullarının oluştuğu kritik bölgelerdeki küresel stratejik iş ortaklarının tespit edilerek işbirliği yapılması planlanıyor.

TRJet'in icra kurulu başkanı, Sierra Nevada Corporation'ın sahibi ve başkanı Eren Özmen “Eşim Fatih ve ben, geçtiğimiz bir kaç yıl boyunca, Türkiye'nin uzun yıllardır süregelen yerli yolcu uçağı üretme hayalini gerçekleştirmek için birçok iş ortağımız ile birlikte titizlikle çalıştık. Bu projenin, sadece ülkemize olan borcumuzu ödeme imkânı olarak değil aynı zamanda gelecek nesillere anlamlı yeni fırsatlar sunmak bakımından bizim için çok kıymetli bir çalışma olması planlanmıştı. Fatih Bey ve ben, ileride Türkiye için başka faydalı projeleri hayata geçirebilme fırsatını yakalayabilmeyi içtenlikle arzu ediyoruz” dedi.