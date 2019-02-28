Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında artış

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ocak’ta %5.33 artışla 1.54 milyon kişi oldu. Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre;

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ocak’ta yüzde 5.33 artışla 1.54 milyon kişi oldu.

Ocak’ta en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Bulgaristan yüzde 8.69 pay ve 133,806 kişi ile birinci, Gürcistan yüzde 7.30 pay ve 112,376 kişi ile ikinci, Almanya yüzde 6.63 ve 102,120 kişi ile üçüncü sırada yer aldı.

Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 34.2 artışla 91,720 kişi oldu ve yüzde 5.96’lık pay ile beşinci sırada yer aldı.

REUTERS