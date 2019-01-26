Türkkan: Petrolümüzü yerli şirketler aramalı

Türkkan Türkiye'nin sadece kendi petrolüne sahip çıkarak ekonomik rahatlığa kavuşabileceğini söyledi. Türkkan, “Güneydoğu bölgesinde geniş petrol yatakları olduğu biliniyor. Özellikle sınıra yakın bölgelerde çalışma yapılıyor. Ancak bu çalışmaların büyük bölümü yerli değil. Yabancı firmalar ülkemize geliyor, petrol çıkarıyor ve bu petrolü yurtdışına satıyor. Biz sadece bu ticaretten aldığımız ufak bir vergiye tama ediyoruz” diye konuştu.

Türkkan yerli kaynaklar ile petrolün aranması dahilinde bunun halkın rehafına direkt etkisi olacağını vurgularken, “Türkiye kendi petrolünü çıkarsa, işlese ve satsa bugün çok daha farklı bir durumda olurduk. Vatandaş kemer sıkmak, geçim sıkıntısı yaşamak, peş peşe yapılan zamların altında ezilmek zorunda kalmazdı. Türkiye'de kaç petrol kuyusu var? Tespit edilen petrol yataklarının hacmi ne? Kaç tane yabancı firma Türkiye'de petrol kuyusu açmak için ruhsat aldı? Bu konuların aydınlatılması ve Türkiye petrolüne sahip çıkılması için meclis araştırması talep edeceğiz” ifadelerini kullandı.