TÜROB: Bu yükü kaldıracak kadar güçlenmedik

TÜROB Başkanı Müberra Eresin imzasıyla yapılan açıklamada sektörün bu büyük yükü kaldırabilecek kadar güçlenmediği belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:

Ekim 2019 ayı itibarıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) kurulmasına ilişkin yasa kapsamında otellerden fon payı olarak, tüm yaptıkları ciroları üzerinden binde 7.5 pay alınmaya başlandı. Hemen bunun ardından yeni vergi, sektörde çok sıkıntılı geçen 2-3 yılın ardından yeni yeni nefes almaya başlayan turizm tesislerini çok zorlayacaktır.

Sektör olarak bu kadar yükü kaldırabilecek kadar güçlenmedik. Hem fon hem vergiler hepsi üst üste bindiğinde sektöre zarar verecek bir boyuta ulaşabilecek.

SEKTÖRÜN ÖNÜ KESİLMEMELİ

Sektör olarak 2012 yılı gelir ve satış rakamlarının henüz yakalanmadığı ve kredi geri ödemelerinde güçlük yaşandığı belirtilen açıklamada, “Oda fiyatlarımız 2012 yılına göre hâlâ yüzde 60 civarında gerilerde. Tüm dünyada turizm üzerindeki vergiler düşürülüyor. Biz ise yeni yükleri sektöre yüklüyoruz. Bu sadece yabancı misafirleri değil otellerdeki yerli misafiri de azaltma riski oluşturacaktır. Turizmde tam yeniden çıkış başlamışken, sektörün önünün kesilmemesi gerekir” denildi.

Bu arada Resmi Gazete'de yayımlanan kararla turizm payı beyannameleri elektronik ortamda gönderilecek.