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TÜROB: Bu yükü kaldıracak kadar güçlenmedik

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen “Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi” içinde yer alan ‘Konaklama Vergisi’nin tasarıdan tamamen çıkarılarak ertelenmesini istedi. Aksi halde yeni yeni toparlanmaya başlayan sektörün ülke ekonomisi ve istihdamına sağladığı katkıların azalacağı belirtildi.

09:06 -
Haberler Ekonomi
TÜROB: Bu yükü kaldıracak kadar güçlenmedik

TÜROB Başkanı Müberra Eresin imzasıyla yapılan açıklamada sektörün bu büyük yükü kaldırabilecek kadar güçlenmediği belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:

Ekim 2019 ayı itibarıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) kurulmasına ilişkin yasa kapsamında otellerden fon payı olarak, tüm yaptıkları ciroları üzerinden binde 7.5 pay alınmaya başlandı. Hemen bunun ardından yeni vergi, sektörde çok sıkıntılı geçen 2-3 yılın ardından yeni yeni nefes almaya başlayan turizm tesislerini çok zorlayacaktır.

Sektör olarak bu kadar yükü kaldırabilecek kadar güçlenmedik. Hem fon hem vergiler hepsi üst üste bindiğinde sektöre zarar verecek bir boyuta ulaşabilecek.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin

SEKTÖRÜN ÖNÜ KESİLMEMELİ

Sektör olarak 2012 yılı gelir ve satış rakamlarının henüz yakalanmadığı ve kredi geri ödemelerinde güçlük yaşandığı belirtilen açıklamada, “Oda fiyatlarımız 2012 yılına göre hâlâ yüzde 60 civarında gerilerde. Tüm dünyada turizm üzerindeki vergiler düşürülüyor. Biz ise yeni yükleri sektöre yüklüyoruz. Bu sadece yabancı misafirleri değil otellerdeki yerli misafiri de azaltma riski oluşturacaktır. Turizmde tam yeniden çıkış başlamışken, sektörün önünün kesilmemesi gerekir” denildi.

Bu arada Resmi Gazete'de yayımlanan kararla turizm payı beyannameleri elektronik ortamda gönderilecek.

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Son güncelleme: 09:27 03.11.2019
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