TÜROB: Türkiye’ye asıl para bırakan Avrupalı turistler

Bayındır, düzenlediği basın toplantısında, Avrupa’dan aldıkları bilgiye göre, Avrupalı turistlerin Türkiye’ye dönme çabaları olduğunu ifade etti. Bayındır, “Bilhassa İstanbul ve şehir otelciliği için Avrupalı turist çok mühim. Bu yıl Orta Doğulu turistler ile idare ettik ama Türkiye’ye asıl para bırakan, otelleri, müzeleri dolduran Avrupalı turistler.” diye konuştu. 2019 için beklentilerinin çok olumlu olduğunu dile getiren Bayındır, “Hem doluluklarda hem ortalama oda fiyatlarımızda yüzde 10-12’lerde artış bekliyoruz.” dedi.

Geride bıraktıkları yurt dışındaki tüm turizm fuarlarında Türkiye’ye yükselen ilgiyi gözlemlediklerini ifade eden Bayındır, şunları kaydetti: “Önümüzdeki hafta Berlin ITB Fuarı’nda da muhtemelen olumlu sinyaller devam edecek. Ancak her zaman ısrarla üzerinde durduğumuz gibi, mutlaka ve mutlaka kişi başı harcamayı, dolayısıyla gelirleri artırıcı uygulamaları devreye sokmak zorundayız. Turist sayısındaki artıştan daha çok, fiyatlarda yükselme sağlamaya odaklanmak lazım. Bu yıl ve gelecek yılların en önemli çalışması bu olmalı.

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Bu yılın ilk ayına yönelik ilk kez burada açıklayacağımız doluluk oranlarına baktığımızda, Türkiye’nin Ocak 2019 otel dolulukları, 2018 yılının aynı dönemine yüzde 3,5 azaldı. Bu düşüşe karşın fiyatlarda artış görüyoruz. Ortalama günlük satılan oda bedeli geçen yıla göre yüzde 5,8 artış göstererek 62,6 avro olarak ölçüldü. Bu özellikle Avrupa’da pazar çeşitlenmesinin devam ettiğini gösteriyor. İstanbul Ocak 2019’da otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 azalarak yüzde 62,9 olarak karşımıza çıktı. Ocak ayında İstanbul’da ortalama günlük satılan oda bedeli 76,9 avro olarak, Ocak 2018’e göre yüzde 7,6 artış gösterdi. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 3,4 artış yaşandı ve 48,3 avro olarak ölçüldü.”

“2018 YILINDA KONAKLAMA SEKTÖRÜ İSTİHDAMI 260 BİNE ÇIKARDI”

Timur Bayındır, Antalya’da Ocak 2019 otel doluluklarının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,5 artarak yüzde 59,5 olduğunu, ortalama günlük satılan oda bedelinin yüzde 0,6 artışla 43,9 avro, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerin ise yüzde 9,1 artışla 26,1 avro olarak ölçüldüğünü bildirdi.

Bayındır, turizm sektöründe konaklama, yiyecek-içecek hizmetleri ve seyahat acenteliği faaliyetlerini kapsayan üç alanda toplam istihdamın 2018 itibarıyla yaklaşık 1 milyon olduğunu, bunun 665 bininin yiyecek-içecek, 260 bininin konaklama, 50 bininin seyahat acenteliği alanlarında olduğunu aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Konaklama sektöründe kayıtlı istihdam 2016 yılında 192 bin, 2017 yılında 205 bin oldu. Yani 2 yılda 20 bin civarında bir istihdam kaybı söz konusu. Bu durum konaklama sektörünün, özellikle de şehir otellerinin 2016 ve 2017’de çok zor bir 2 yıl geçirmesine rağmen çalışan sayısını muhafaza etmek için gösterdiği çabayı çok net bir biçimde gösteriyor. Yani, 2018 yılında 2017’ye göre 55 binlik artış söz konusu. Bu yıl da bu düzeyde bir artış sürpriz olmaz. Ancak temkinli olmak gerekirse yüzde 10-15’lik bir istihdam artışıyla konaklama sektöründe bu rakamın 300 bini aşmasını bekliyoruz.”

AA