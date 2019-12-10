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TÜSİAD konferansında çeviri krizi

TÜSİAD'ın konferansına davet edilen Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, çevirmen olmadığı için Almanca yerine İngilizce konuşması istenince kürsüden indi. Wulff, "Benim bu konuşmayı İngilizce yapmam mümkün değil" dedi.

12:04 -
Haberler Ekonomi
TÜSİAD konferansında çeviri krizi

TÜSİAD’ın İstanbul’da düzenlediği “Çin’i Anlamak Çin ile İş Yapmak” başlıklı konferansa Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff da katıldı.  Wulff konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı.

Almanca konuşmasına başlayan Christian Wulff’un yanına kısa süre sonra görevli kadın geldi. Görevli kadın, Wulff’a Almanca çeviri imkanı olmadığını belirterek İngilizce konuşmasını istedi. Wulff,  “Umuyorum ki gelecek yıl Almanya-Türkçe çevirmen ile konuşma yapabilirim” dedi.

“Benim bu konuşmayı İngilizce yapmam mümkün değil” diyen Christian Wulff,  “Burada Almanca-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri hizmeti yapılacaktı. Ben de şimdi bir sonraki tartışmaya bensiz devam etmenizi teklif ediyorum” diyerek kürsüden indi. (DHA)

Almanca Almanya Çin Cumhurbaşkanı İngilizce istanbul Kadın TÜRKÇE TÜSİAD
Son güncelleme: 12:08 10.12.2019
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