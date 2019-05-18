TÜSİAD’dan 19 Mayıs mesajı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski bir mesaj yayınladı.

100’ÜNCÜ YIL

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Yarın, Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, çağdaş, laik, demokratik ve hukukun üstünlüğüne dayalı Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda attığı ilk adımın 100’üncü yıldönümü.

Yüz yıl önce atılan ve bir ulusun tarihte var olma mücadelesini başlatan bu ilk adım, halen hepimize hayallerimizi ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için güç ve ilham vermeye devam ediyor.

TÜSİAD olarak, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atan tüm kahramanlarımıza duyduğumuz minnet ebedidir.

GÜVENİN GÖSTERGESİ

Mustafa Kemal Atatürk bugünü gençliğe armağan ederek gençlere Cumhuriyeti ve Cumhuriyet değerlerini koruma görevini vermiştir. Bu görev aynı zamanda gençlere duyulan sonsuz bir güvenin göstergesidir.

Biz de gençlerimize güveniyoruz. Geleceğimiz için, gençlerimiz için öncelikle Cumhuriyet değerlerine, demokrasiye sahip çıkmak; sorgulayan, eleştiren fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek; onların önlerini açmak ve ülkemizin eğitim kalitesini yükseltmeyi hedeflemek hepimizin önceliği olmalıdır.

DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

İş dünyası olarak bu bilinç ve hedefle var gücümüzle çalışmaya, gençlerimizi eğitimden, bilim, girişimcilik, sanat ve spora kadar tüm alanlarda desteklemeye devam edeceğiz.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.”