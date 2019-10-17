TÜSİAD’dan ABD’li ve AB’li yetkililere Barış Pınarı mektubu

Türk Silahlı Kuvvetleri sınır güvenliğini sağlamak ve terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve IŞİD’i bölgeden uzaklaştırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı devam ederken, yurt dışında yapılan kara propaganda sonucu ‘Türkiye savaştaymış’ gibi bir algı oluşturuluyor.

İş dünyası da söz konusu bu yanlış algıyı kırmak için çalışmalarına devam ediyor. TÜSİAD Başkanı Kaslowski sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ABD’li ve AB’li yetkililere bir mektup gönderdiğini bildirdi.

Barış Pınarı harekâtı konusunda ABD ve AB siyasi yetkililerine mektup ileterek terör ile mücadele hedefimizi ve Suriye'de akılcı bir yaklaşımla barış düzeninin sağlamasının ve Türkiye'nin Batı ittifakı için önemini vurguladık. — Simone Kaslowski (@SimoneKaslowski) October 17, 2019

Kaslowski açıklamasında, “Barış Pınarı harekâtı konusunda ABD ve AB siyasi yetkililerine mektup ileterek terör ile mücadele hedefimizi ve Suriye'de akılcı bir yaklaşımla barış düzeninin sağlamasının ve Türkiye'nin Batı ittifakı için önemini vurguladık.” ifadelerine yer verdi.