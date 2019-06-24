TÜSİAD’dan Ekrem İmamoğlu’na kutlama

TÜSİAD tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sayın Ekrem İmamoglu'nu kutluyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “İstanbul'un yönetimi ve kalkınma öncelikleri için devlet, özel sektör, sivil toplum, akademi ve tüm diğer paydaşların uyum ve işbirliği içinde çalışmasını temenni ediyoruz.” denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sayın @ekrem_imamoglu'nu kutluyoruz. İstanbul'un yönetimi ve kalkınma öncelikleri için devlet, özel sektör, sivil toplum, akademi ve tüm diğer paydaşların uyum ve işbirliği içinde çalışmasını temenni ediyoruz. pic.twitter.com/SnspNYI6Vv — TÜSİAD (@TUSIAD) 24 Haziran 2019

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