Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

TÜSİAD’dan Ekrem İmamoğlu’na kutlama

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) İstanbul'da seçimi kazanarak İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.

12:05 -
Haberler Ekonomi
TÜSİAD’dan Ekrem İmamoğlu’na kutlama

TÜSİAD tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sayın Ekrem İmamoglu'nu kutluyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “İstanbul'un yönetimi ve kalkınma öncelikleri için devlet, özel sektör, sivil toplum, akademi ve tüm diğer paydaşların uyum ve işbirliği içinde çalışmasını temenni ediyoruz.” denildi.

İstanbul Seçim Sonuçları ->
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more