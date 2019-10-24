TÜSİAD’dan yeni vergi düzenlemesi hakkında açıklama

Vergi düzenlemelerinin ekonominin ve kamusal yaşamın en temel konularından biri olduğu belirtilen açıklamada, “Ülkemizin ihtiyacı, kayıt dışılığı azaltacak, verginin tabana yayılmasını sağlayacak ve vergi kanunlarımızın daha basit, adil ve anlaşılır olmasını sağlayacak bir vergi reformudur. Özellikle gelirler vergisi gibi toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren alanlarda değişiklik içeren kanun teklifinin aceleye gelmeden, tüm detaylarıyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının ve iş dünyasının görüşlerinin alınarak Meclis'te tüm yönleriyle değerlendirilmesi ekonomimizin etkili işleyişi için son derece önemlidir.” denildi.

Meclis'e verilen teklifin gelir vergisinde öngörülen değişikliklerin yanı sıra, dijital hizmetler vergisi, değerli konut vergisi ve turizm sektöründe konaklama vergisi gibi ekonomiye oldukça ağır yükler getiren yeni vergileri de içerdiği hatırlatılan açıklamada, “Bu alanlarda getirilen yeni vergilerin ekonomimizin rekabet gücü, yatırım ortamının öngörülebilirliği ve vergi adaleti açısından çok dikkatli değerlendirilmesi gerekmektedir. TÜSİAD'da çalışma gruplarımız ve uzmanlarımız kanun teklifi üzerinde detaylı görüşlerini oluşturmak üzere çalışmaya başlamıştır. Kamuoyunu görüşlerimiz ile ilgili bilgilendirmeye devam edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.