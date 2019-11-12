TÜSİAD’dan yeni vergi düzenlemesine itiraz

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği yeni vergi düzenlemesi hakkında bir açıklama da bulundu. Düzenleme ile getirilmesi planlanan ek vergiler hakkında itirazların belirtildiği açıklamada, vergisel düzenlemelerin toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren ve ekonomi üzerinde önemli etkileri olan düzenlemeler olduğu belirtildi.

Yasa koyucular tarafından sadece vergi tahsilatının arttırılması değil, kayıt dışılığın azaltılması, verginin tabana yayılması ve vergi adaletinin sağlanması gibi uzun vadeli hedeflerin de önemle göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilen açıklamada, “Sadece belirli kesimler için tahsis edildiği düşünülen her vergisel düzenlemenin ekonomi içerisinde çarpan etkisi ile ekonominin bütününü ve toplumun tüm kesimlerini etkileyeceği dikkate alınmalıdır.” ifadeleri kullanıldı.

DİJİTAL HİZMET VERGİSİNE İTİRAZLAR

TÜSİAD, yeni pakette yer alan dijital hizmet vergisi hakkında bu teklifin Türkiye’de hali hazırda vergi mükellefi olan yerleşik kişiler üzerinde doğrudan ya da dolaylı olarak ciddi maliyetler ve rekabet dezavantajı yaratırken, uluslararası şirketlerin Türkiye’ye yatırım yapmalarının önünde önemli bir engel olacağını belirtti. Açıklamada, “Bu alanda daha yeni gelişmekte olan dijital ekosistemi ve KOBİ’lerimizin gelişimini ise olumsuz etkileyecektir.” denildi.

GELİR VERGİSİ İTİRAZLARI

Kanun Teklifi ile yürürlüğe konulması planlanan Gelir Vergisi Kanunu’ndaki değişiklikler hakkında TÜSİAD, “Vergilendirmede adalet, eşitlik, kanunilik ve geriye yürümeme ilkeleri ile çelişmektedir.” ifadelerini kullandı.

Gelir adaletinin sağlanması ve alt ve orta gelir gruplarının refah seviyesinin yükseltilmesi için emek yoğun kazançlara düşük vergi uygulanması ve tarife dilimlerinin genişletilmesi gerektiğini belirten TÜSİAD, “Ücret gelirleri üzerinde ilave yükler yaratılması vergiye gönüllü uyumu azaltacak, kayıt dışılığı ve halihazırda yüksek olan işsizlik oranını olumsuz etkileyecektir. Son 4 yıl içinde asgari brüt ücret %110 artarken, tarifenin birinci diliminin üst sınırının yalnızca %50 oranında artmış olması nedeniyle asgari ücret ikinci gelir vergisi dilimi sınırındadır ve bu nedenle ek düzenleme yapılmıştır. Eskiden ikinci gelir dilimine denk gelen ortalama ücretler de artık üçüncü dilim olan %27 oranından vergilendirilmektedir. Böylece alt ve orta gelir grupları üzerindeki vergi yükü fiilen artmıştır.” ifadelerini kullandı.

KONAKLAMA VERGİSİNE İTİRAZLAR

TÜSİAD tarafından yapılan açıklamada kanun teklifi ile yürürlüğe konulması planlanan Konaklama Vergisi’nin yaratacağı ilave maliyetler sebebiyle diğer ülkelerin turizm sektörleri ile kıyasıya rekabet eden ve ülke tanıtımı için ciddi yatırımlar yapan turizm sektörüne yeni maliyetler yükleyeceği ve sektörün rekabet gücünü zayıflatacağı vurgulandı.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ

Değerli Konut Vergisi’nin toplam emlak sahipliği yerine yalnızca konut değerlemesi üzerinden ayrıştırılmasının vergide adalet ilkesi ve mülkiyet hakları açısından sorunlar içerdiğini belirten TÜSİAD, “Bunun yerine uluslararası örneklere paralel olarak Emlak Vergisi Kanunu’nun yeniden ele alınması yerinde olacaktır.” açıklamasında bulundu.