Twitter dolandırıcıları Cumhurbaşkanlığı’nı da kullandı

Twitter, Türkiye'de uzun süredir kredi kartı dolandırıcılarının işlem yapmalarına izin veriyor.

Kredi kartı ve dolandırıcıları kart aidatlarının geri alınacağı vaadi ile ünlü bankaların internet sitelerini bire bir taklit ederek, ilanlarını Twitter üzerinden sponsorlu bir şekilde veriyorlar.

Sozcu.com.tr geçen aylarda Twitter'a ‘neden dolandırıcılık ilanlarını internet sitesinde gösterdiği’ sorusunu yöneltmiş fakat kurumsal bir yanıt alamamıştı.

Bu kez Twitter'daki dolandırıcılık boyut değiştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) de işin içine katıldı.

Şöyle ki dolandırıcılar ‘son 6 yıla dönük' kredi kartı aidatlarının geri alınabileceğine ilişkin bir yazı yayımlayarak bu yazıyı Twitter üzerinden reklam verdi. Buradaki asıl amaç ise vatandaşların kart bilgilerini alarak dolandırmak.

CİMER LOGOSUNA YER VERİLDİ

TR Duyuru Bimer hesabı üzerinden yapılan paylaşımda CİMER'in logosuna da yer verildi. TR Duyuru Bimer hesabının merkezi İngiltere’de gözüküyor.

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey geçen haftalarda yaptığı bir açıklamada platformda yanlış bilgiler yayılmasını engellemek için politik reklam almayı durduracaklarını açıklamıştı.

Dorsey'in politik reklamlar konusundaki hassasiyeti dolandırıcılık ilanlarında göstermemesi dikkat çekti.

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‘CUMHURBAŞKANLIĞI’NI DA ALET EDİYORLAR’

Tüketici Hakları Derneği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada vatandaşların Twitter’ı savcılığa şikayet etmeleri gerektiğini söyledi. Ağaoğlu, “Bugün kimse kimseye bedava selam bile vermiyor. Bu tuzağı kuranlar vatandaşların zafiyetinden istifade ediyorlar.

İnsanları bu şekilde kandırıyorlar güven vermek içinde TCMB, BDDK gibi kurumlardan sonra Cumhurbaşkanlığı’nı da dolandırıcılarına alet etmek istedikleri görülüyor. CİMER sadece kamu kurumları ile ilgili başarılarla ilgilenir.

Bunlar bana da geliyor. Gerçek olma ihtimali sıfır. Vatandaşlar bu reklamları çıkan Twitter’ı savcılıklara şikayet etmeleri gerekiyor” diye konuştu.