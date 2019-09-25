TYP başvurularında kura çekimi yapıldı

Elazığlı işsizlerin merakla beklendiği İŞKUR kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda çekilen kuralar, isminin çıkmasını bekleyen vatandaşlar tarafından merakla izlendi. Kurayı takip etmek için yüzlerce vatandaş, kuranın çekileceği salonu doldurdu. Kura çekiminden önce İŞKUR yetkilileri tarafından toplanan vatandaşlara kuralar hakkında bilgi verildi.

“İNŞALLAH EN İHTİYAÇ SAHİPLERİ KURADA ÇIKAR”

Elazığ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Abdullah Balcı, “Toplum Yararına Programlar kapsamında, işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde dezavantajlı gruplarımıza geçici de olsa gelir desteği sağlamak istiyoruz. İlimize 500 temizlik, 172 de güvenlik olmak üzere toplamda 672 kadro tahsis edildi. Kadro tahsis edilir edilmez biz hemen ilana çıktık. Yoğun bir katılım oldu. 15 binin üzerinde başvuru aldık. İnşallah en ihtiyaç sahipleri kurada çıkar” diye konuştu.