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Uber, Londra’da taşımacılık ruhsatını kaybetti

İstanbul'dan sonra bir dünya metropolünde daha Uber ruhsatını kaybetti. Sigortasız ve ehliyetsiz sürücülerin araç kullandığının ortaya çıkmasının ardından Uber, Londra'da taşımacılık lisansını kaybetti. Şirketin karara itiraz hakkı bulunuyor.

Sozcu.com.tr
14:16 -
Haberler Ekonomi
Uber, Londra’da taşımacılık ruhsatını kaybetti

Uber, Londra'da taşımacılık ruhsatını kaybetti. Londra Belediyesi, 14 bin yolculuğun sigortasız sürücüler tarafından yapıldığını ortaya çıkardıktan sonra şirketin İngiltere'nin başkentinde taşımacılık yapma lisansı iptal edildi.

İTİRAZA KADAR DEVAM EDECEK

Kamu idaresi tarafından şirkete eylül ayında sigorta eksiklerini gidermek için ek süre verilmişti. Guardian’da yer alan habere göre; Uber'in üç hafta içinde yasal olarak karara itiraz etme hakkı bulunuyor. İtiraz sonuçlanana kadar kentte Uber ile yolculuk yapılabilecek.

Uber’in taşımacılık lisansının iptal kararı Eylül 2017'de de alınmıştı, Uber konuyu yargıya taşıyıp 15 ay daha uzatma kararı almıştı. Bu ay içerisinde yapılan tespitlerde ehliyetleri iptal edilmiş sürücülerin de Uber şoförlüğü yaptığı ortaya çıkınca Uber lisansını tamamen kaybetmiş oldu.

UBER: KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ

Londra'dan sorumlu Uber'in bölge yöneticisi Jamie Heywood yaptığı açıklamada ruhsatı yenilememe kararının olağanüstü olduğunu ve yanlış bir karar olduğunu söyledi. Karara itiraz edeceklerini ekledi. Londra'da 3.5 milyon Uber kullanıcısı ve 45 bin Uber sürücüsü olduğu bilgsini de verdi.

Londra’da taksiler… Fotoğraf: Shutterstock

TAKSİCİLER: ÖNEMLİ OLAN HALKIN GÜVENLİĞİ

Ruhsatlı Taksi Sürücüleri Derneği Başkanı Steve McNamara ise belediyenin aldığı kararı yerinde bulduklarını belirtirken, “Önemli olan halkın güvenliği” diye konuştu.  Sendikalar ise 50 bine yakın Uber şoförünün işsiz kalmasından endişeli. En kısa zamanda Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'dan randevu almışlardı.

İSTANBUL'DA HAKSIZ REKABETTEN İPTAL EDİLMİŞTİ
İstanbul'dan sonra bir başka dünya metropolü olan Londra'da da Uber yasaklandı. Uber'in İstanbul'da yasaklanmasının hukuki sebebi 'taksilerle haksız rekabete sebebiyet vermesi' olurken Londra'da yolcu güvenliği gerekçesiyle Uber'in lisansı iptal edildi.
Dünya İngiltere istanbul sigorta
Son güncelleme: 14:21 25.11.2019
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