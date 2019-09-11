Uber şoförleri kadroya alınacak!

ABD'nin California eyaletinin senatosunda kabul edilen bir yasa ile Uber gibi ‘serbest meslek' erbabı isimleri çalıştıran şirketler çalışanlarını kadroya almak zorunda kalacaklar.

AB5 kodlu iş yasasının yakında California Valisi Gavin Newsom'un masasına imza için gelmesi bekleniyor.

San Fransisco Chronicle'da yer alan habere göre yasa 2020 yılından sonra yürürlüğe girince binlerce sözleşmeli Uber, DoorDash, Uber Eats, Instacart ve Postmates çalışanının kadroya alınması bekleniyor.

’10 YILDIR SÖZLEŞMELİ İŞÇİLERİN EMEKLERİ SÖMÜRÜLÜYOR’

Kanun teklifini de veren Senatör Maria Elena Durazo teknoloji şirketlerinin son 10 yıldır sözleşmeli işçilerin emeklerini sömürdüğünü ifade ediyor.

Geçen yıl California'da Yüksek Mahkeme'nin verdiği bir kararda eğer bir işçinin çalışması bir uygulamanın bünyesinde ve kontrolünde yapılıyorsa bu çalışanın şirkette bir yeri olması gerektiği vurgusu yapılıyordu.

Kanun teklifinde şirketlerin maaş ödememek için çalışanları süresiz sözleşmeli yapıtları öne sürüldü. Eğer bu çalışanlar kadroya alınırsa şirketlerin ortalama ödemelerinin yüzde 30 artacağı hesaplanıyor.

YILDA 8 MİLYAR DOLAR CEPLERİNDE KALIYOR

Yapılan hesaba göre sadece California eyaletinde bir yıl içinde 8 milyar dolarlık maaş ve sağlık giderleri söz konusu işçilere ödenmiyor.

Bazı işçiler ve teknoloji şirketleri ise esnek kontratların kendi çıkarlarına olduğunu istedikleri zaman şirketlerden ayrılabileceklerini belirtiyor.