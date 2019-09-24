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Üç banka Türk Telekom’un sermayesinde anlaştı

Türk Telekom'un yüzde 55 hissesinin devredildiği Levent Yapılandırma'nın (LYY) hissedarı üç banka, LYY'nin sermayesinin tamamının ortak alacaklarından karşılanmak üzere, 3.98 milyar TL (398.22 milyar adet paya tekabül edecek şekilde)tutarında ayni olarak artırılmasına karar verildiğini duyurdu.

12:12 -
Haberler Ekonomi
Üç banka Türk Telekom’un sermayesinde anlaştı

LYY’nin ortakları Garanti BBVA, İş Bankası ve Akbank açıklamalarını KAP’a yaptı. Yapılan açıklamalarda, kararın 2018 yılı olağan genel kurul toplantısında alındığı ifade edildi.

Ortak üç bankanın hissedarlık oranları artırım sonucu değişmezken; Garanti BBVA’nın doğrudan sahip olduğu payların itibari değeri 11,063 TL’den 881.14 milyon TL’ye, İş Bankası’nın 5,798 TL’den 461.83 milyon TL’ye, Akbank’ın da 17,779 TL’den 1.42 milyar TL’ye yükseldi.

Ayrıca alınan kararlara göre LYY’nin ticaret unvanının da LYY Telekomünikasyon olarak değiştirilmesine karar verildiği ifade edildi.

GEÇEN HAFTA SATIŞA ÇIKARILMIŞTI

Akbank, İş Bankası ve Garanti BBVA, LYY sahipliğindeki %55’lik Türk Telekom paylarının satışı amacıyla Morgan Stanley’i yetkilendirdiğini geçen hafta açıklamıştı.

REUTERS

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