Ücretli öğretmenlik maaşları ne kadar?

Ataması yapılmadığı için ücretli öğretmenlik yapan binlerce öğretmen 2020 yılında ücretli öğretmen maaşlarının ne olacağını merak ediyor. Aynı zamanda 2020 yılında ücretli öğretmenlik yapanların maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağı sık sık araştırılıyor. Tüm geçimlerini ücretli öğretmenlikten sağlayan öğretmenlerin ek derslerinden elde ettikleri ne kadar elde edecekleri elbette ki büyük önem taşıyor. Girdikleri ders saatine göre değişiklik gösteren ücretli öğretmenlik maaşları aylık olarak temin edilir. Peki, ücretli öğretmenlik maaşları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ne açıklama yaptı. İşte ücretli öğretmenlik maaşları ile ilgili detayların bulunduğu haberimiz…

2019 – 2020 YILI İÇİN ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞI NE KADAR?

Ücretli öğretmenlerin maaşları, girdikleri ders saatine göre değişiklik gösterir. Ücretli öğretmenler ayda ortalama olarak 120 saat derse girmektedirler. Bunun yanı sıra ücretli öğretmenler resmi tatillerde ek ders ücreti alamazlar. Aynı zamanda ücretli öğretmenler yarıyıl tatillerinde de maaş alamazlar.

Tüm bu tatillerin dışında normal bir ayda ücretli öğretmenlerin toplam girdiği ders saati sayısına göre aylık olarak alacağı maaş ise

– 1880 TL olarak belirlenmiştir. (1 ders saatine ait ücret 16 TL'dir. Ancak belli bir ders saati sonrasında AGİ (Asgari Geçim İndirimi Hesaba katıldığı için ders saati ücretleri artmaktadır.)

– Ücretli öğretmenlik yapanlar adına yatırılacak prim gün sayısı ise 16 gündür. Ücretli öğretmenlikte sigorta prim gün sayısı 30 gün üzerinden yatırılmaz. 16 gün üzerinde yatırılır. Bu 120 saatin 8'e bölümünden ortaya çıkar. Yani toplam ders saati günlük çalışma saatine bölünerek bulunur.

İlk 100 günlük eylem planının yüzde 98 oranında gerçekleştirilmesinin ardından ikinci eylem planına geçildi. Buna nazaran “Ek Ders ücreti karşılığında görevlendirilenlerin ek ders ücretleri %100 arttırılacak” maddesi eklendi.

Vaad edilen bu eylem planına göre ek ders ücreti 2 kat arttırılırsa yeni dönem itibariyle ayda 120 saat derse giren ve bekar olan ücretli öğretmenler aylık 3000 TL'nin üzerinde maaş alabilecekler.