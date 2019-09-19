Ücretsiz seyahat kartını kimler alabilir? Ücretsiz toplu taşıma kartı alma şartları…

Toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanılması için verilen ücretsiz seyahat kartı, ülkemizde yaşayan ve bu kartı almaya hak kazanmış vatandaşlara verilmektedir. Bulundukları il ve ilçe sınırları ile şehirler arası yolculuklardaki toplu taşımalarda kullanabilecekleri bu kartı alabilmek için gerekli şartlar nelerdir? Ücretsiz seyahat kartını kimler alabilir? İşte Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşları konuyla ilgili detaylı bilgi alabilmek için aramalar yaptığı seyahat kartları ile ilgili ayrıntılı haberimiz…

ÜCRETSİZ SEYAHAT KARTINI KİMLER ALABİLİR?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ücretiz seyahat kartı hizmeti ülkemizde yaşayan ve belirlenen şartları sağlayan kişilere verilen şehir içi ve şehir dışı seyahatlerde ücretiz olarak seyahat imkanı sunan bir karttır.

Ücretsiz seyahat kartlarını,

– Gazi ve gazi yakını kişiler,

– Şehit yakını kişiler,

– Vazife malulleri,

– % 40 ve üstü engeli olan engelli kişiler,

– Ağır engeli olan kişilerin birden fazla olmamak kaydıyla refakatçileri,

– 65 yaş ve üzerindeki yaşlılar,

– Vatani hizmete bağlı olarak şeref aylığı bağlanan kişiler, eşleri, evli olmayan ve 25 yaşını henüz doldurmamış çocukları, anne ve babaları,

– Devlet sporcusu unvanını almış kişiler almaya hak kazanmışlardır.

08.01.2002 tarihli 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu ile belirlenmiş olan şartlar ve sınırlar çerçevesinde tüm vatandaşlar ve refakatçileri bu karttan yararlanabilir.

Kanuna dayanarak hazırlanan Ücretsiz Veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği hakkında detaylı bilgiyi http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140304-3.htm linkinden edinebilirsiniz.

ÜCRETSİZ SEYAHAT KARTI NERELERDE KULLANILIR?

Ücretsiz seyahat kartı şehir içi ve şehir dışı ulaşımlarda, deniz yolları ulaşımı, demiryolları ulaşımında geçerlidir. Bunun yanında ücretsiz seyahat kartı ile il ve ilçelerde yer alan tüm halk otobüsleri, ulaşım hatları, otobüs AŞ hatları, şehir hatlarında yolculuk yapabilirler.