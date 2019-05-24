Üçüncü köprü satılıyor… Üçüncü havalimanı da gündemde

Türkiye’nin iki büyük mega projesinin satılmak üzere olduğu ifade ediliyor. Bloomberg haber ajansının iddiasına göre üçüncü havalimanı açılışının üzerinden bir sene geçmeden işletmesi satılıyor. Dünya devleri Vinci, ADP ve TAV’ın havalimanı ile ilgilendiği belirtiliyor. Havalimanı işletmecisi İGA ‘satış planı yok’ diyor. Alıcı olduğu iddia edilen şirketler açıklama yapmadı.

11 MİLYAR DOLAR DEĞER BİÇİLDİ

Bloomberg’ün haberine göre üçüncü Havalimanı’nın ortaklarından bazıları 11 milyar dolar değer biçilen havalimanındaki paylarını satmaya hazırlanıyor. Bu satış için ABD’li yatırım bankası Lazard ile anlaşıldığı bildirildi.

Konu hakkında iki kaynağın verdiği bilgilere göre Fransız Vinci mega proje ile ilgileniyor. Vinci’nin yanında TAV Havalimanları ve onun Fransız ortağı Aeroports de Paris de alanın işletmecisi İGA ile ilgileniyor. Ferrovial SA’nın da proje ile ilgilendiği ifade ediliyor.

KANG: GÖRÜŞMELER HENÜZ BİTMEDİ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, İtalyan inşaat şirketi Astaldi’nin üçüncü köprüdeki payının satışı için görüşmelerin henüz bitmediğini açıkladı.

Pekin'de gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Lu Kang, “İş arkadaşlarım da bana söyledi. Şu an Çin tarafı ile Türk tarafındaki bu görüşmeler henüz bitmedi ve devam ediyor. Biz, Çin tarafı olarak olumlu haberi bekliyoruz” yanıtını verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü´nde hisseleri bulunan İtalyan Astaldi´nin hisseleri için Çinlilerle görüşmeler yapıldığını söylemişti.

Astaldi 2018 yılında Türkiye´deki siyasi ve ekonomik krizler nedeniyle her iki köprüde bulunan paylarını satışa çıkartacağını açıklamıştı.

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