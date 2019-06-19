Uçuş yeri sorgulama: E-Devlet uçuş bilgileri nasıl öğrenilir?

Yakın zamanda bir uçuşunuz var ve bilgilerini kontrol etmek amaçlı sorgulamak mı istiyorsunuz? Bunun için en kısa ve en kolay yolu merak ediyorsanız buyurun haberimize. Uçuş yeri sorgulaması nasıl yapılır? E-devlet uçuş bilgileri nasıl öğrenilir? Sorgulama için nelere ihtiyacım var? Kafanızdan geçen bu ve bunun gibi birçok sorunun cevabını rahatlıkla öğrenebileceğiniz haberimiz içinde uçul bilgileri sorgulama ile ilgili tüm ayrıntılar mevcuttur. İşte detaylar…

E DEVLET UÇUŞ BİLGİLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü e-devlet ile yaptığı işbirliği sayesinde, uçuş bilgilerinizi kontrol etmenizi kolaylaştırmıştır. İster iç hatlar ister dış hatlar olsun dilediğiniz uçuşunuz hakkında gerekli tüm bilgileri e-devlet Kapısı'ndan öğrenebilirsiniz. Peki uçuş sorgulama bilgilerini nasıl yapacağız?

Öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/dhmi-ucus-bilgileri-sorgulama linkine tıklayabilir ya da https://www.turkiye.gov.tr linkine tıklayarak arama çubuğuna ‘Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ‘ yazabilirsiniz. Çıkan sonuçlar arasında ‘Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü/Uçuş Bilgileri Sorgulama' seçeneğine tıklayarak sorgulama sayfasına geçeceksiniz.

Sorgulama sayfasına gelince Havalimanı Seçimi, Hat Seçimi, Uçuş Seçimi bilgilerini girip en alttaki güvenlik resmini doğruladıktan sonra sorgula butonuna basıp uçuşlar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Milyonlarca vatandaşın uçuş öncesi merak ettiği bilgileri anında bulabileceği sistem oldukça kolay. İnternete bağlanabildiğiniz her yerde uçuş bilgilerinizi kontrol edebiliyorken bunu e-devlet Kapısı'nda ki birçok işlemin aksine giriş (kimlik doğrulaması) yapmadan da gerçekleştirebilirsiniz.

E-DEVLET KİMLİK DOĞRULAMASI NEDİR?

E-devlet kimlik doğrulaması sistem üzerinde yapacağınız herhangi bir işlem öncesi kimlik bilgilerinizin ve kişisel verilerinizin görünebilmesi için sisteme giriş yapmanız demektir. Peki kimlik doğrulaması nasıl yapılır?

https://www.turkiye.gov.tr linki ile siteme girdiğiniz de sağ üst bölümde ‘giriş yap' butonunu göreceksiniz.

Giriş yap butonuna basında sizden TC kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz istenecek.

Eğer e-devlet şifreniz yok ise PTT şubelerinden temin edebilirsiniz.

Ardından gerekli bilgileri girince sisteme giriş yapmış yani kimlik doğrulamış olacaksınız.