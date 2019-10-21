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Ulaştırma Bakanlığı tartışmaların içinde yer almak istemiyormuş!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri 'tartışmalar içinde yer almak istemedikleri için' İBB'nin hukuksuzca ve havadan sudan gerekçelerle elendiği Haydarpaşa ve Sirkeci Garı ihaleleri için resmi bir açıklama yapılmayacağını belirttiler.

08:52 -
Haberler Ekonomi
Ulaştırma Bakanlığı tartışmaların içinde yer almak istemiyormuş!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi havadan sudan gerekçelerle Sirkeci ve Haydarpaşa Garı ihalelerinden elendi. İBB pazarlık görüşmelerine dahil bile edilmemişti.

TCDD, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Hazerfen Danışmanlık Şirketi şu ana dek kamuoyundaki tartışmalara ilişkin resmen bir açıklama yapmadı.

BBC Türkçe’den Fundanur Öztürk’e konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaynakları, ihalenin usulüne uygun olarak gerçekleştiğini ve “Hazerfen Danışmanlık’ın İBB’ye göre daha fazla teklif verdiği için kazandığını” söyledi.

‘TARTIŞMALAR İÇİNDE YER ALMAK İSTEMİYORUZ’

Kaynaklar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın “konuyla ilgili tartışmalar içerisinde yer almak istemediği için” resmi bir açıklamada bulunmayacağını belirttiler.

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Son güncelleme: 08:59 21.10.2019
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