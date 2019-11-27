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Ulaştırma Bakanlığı’ndan AtlasGlobal açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, AtlasGlobal Havayolları’nın belirttiği süre içerisinde bilet alan yolcuların mağduriyetlerini giderip gidermediğinin takip edileceğini bildirdi.

09:57 -
Haberler Ekonomi
Ulaştırma Bakanlığı’ndan AtlasGlobal açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“AtlasGlobal Havayolları, 21 Aralık 2019 tarihine kadar tarifeli uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştır. Firma, söz konusu dönem içinde uçuşunu yapamayan yolcularla ilgili bilgileri 15 Aralık 2019 tarihine kadar tespit ederek, söz konusu süreç nedeniyle oluşabilecek mağduriyetleri gidereceğini bildirmiştir.

AtlasGlobal Havayolları'nın belirttiği süre içerisinde bilet alan yolcuların mağduriyetlerini giderip gidermediği, Bakanlığımızca yakından takip edilecektir.” (FOREKS)

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Ekonomi söz
Son güncelleme: 10:18 27.11.2019
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