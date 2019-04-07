Ülke genelinde yılın ilk çeyreğinde 29 bin 214 iş yeri kapandı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi'nde yayınlanan verilere göre, 2019 yılının ilk çeyreğinde Türkiye genelindeki esnaf ve sanatkâr sayısının 1 milyon 772 bin 650 olduğu ilan edildi.

“20 BİN 544 İŞ YERİNİN VERGİ KAYITLARI SONA ERDİ”

TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, yazılı olarak yaptığı açıklamada, “Esnaf ve sanatkârlarımıza ait 1 milyon 907 bin 857 iş yeri var. 2019 yılının ilk çeyreğinde 70 bin 888 iş yeri açıldı, 29 bin 214 iş yeri kapandı. Diğer taraftan 20 bin 544 işyerinin de vergi kayıtları sona erdiği için resen terkin edildi. Ancak ilgilileri müracaat etmediği için sicil gazetesinde terkin ilanları yayınlanmadı. Böylece yılın ilk çeyreğinde esnaf ve sanatkârlara ait iş yeri sayısı 21 bin 130 arttı” ifadelerini kullandı.

“EN ÇOK BAKKAL VE ÇAY OCAĞI AÇILIYOR”

En çok tescili yapılan meslek kollarının başında bakkal, market ve büfe işletmeciliği, lokantacılık, yemek içecek sunumu faaliyetleri, kahvehane ve çay ocağı işletmeciliği, şehirlerarası yük taşımacılığı, minibüs ve servis aracı işletmeciliği, pazar yerleri ve tezgahlar olduğunu belirten Karabacak, kadın esnafların en çok tercih ettiği meslek dalının da bakkallık olduğunu belirtti.