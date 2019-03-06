Ülker’den 2018’de 5.96 milyar TL ciro

Ülker Bisküvi, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamaya göre 2018 yılında satışlarını yüzde 23,4 artırarak 5.96 milyar TL'ye, ana ortaklığa ait net dönem kârını yüzde 76,4 artırarak 701 milyon TL'ye yükseltti. Şirket, 2018 yıl sonu itibarıyla FAVÖK'ünü (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kâr) yüzde 28 artışla 939 milyon TL'ye ulaştırdı.

Ülker Bisküvi'nin 2018 yılında ihracat ve yurt dışı faaliyetlerinin artan desteğiyle büyümesini devam ettirdiğini belirten Ülker CEO'su Mehmet Tütüncü, 2018'de elde edilen bu başarılı sonuçlarda, alınan yapısal kararların etkin biçimde uygulanmasının, yeni ürün lansmanlarıyla pazardaki gücü perçinlemenin, organizasyonu katma değere odaklanacak şekilde yapılandırmanın, mevcut kaynakları verimli kullanmanın etkisi olduğunu dile getirdi.

Tütüncü, 2019 yılında da Ülker Bisküvi olarak enflasyonla etkili ve sürdürülebilir bir mücadele için israfsız üretim modeliyle verimliliği arttıracak çalışmalara, yurt içinde yatırımlara, maliyet avantajı yaratacak projelere ve marka yatırımlarına devam edileceğini dile getirdi.