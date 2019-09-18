Uludağ Sözlük ve İnci Sözlük’ün yarısı satıldı

Uludağ sözlük ve İnci Sözlük markalarının yüzde 50'sini, Bursa'da faaliyet gösteren Ergünkent İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Emin

Adanur satın aldı. 28 yaşındaki genç girişimci, Türkiye'de yeni neslin en yoğun takip ettiği platformlar arasında yer alan bu iki sözlük sitesini ve bağlı sosyal içerik platformlarını satın alarak önemli bir yatırıma imza attı.

ULUDAĞ SÖZLÜK 2005 YILINDA BAŞLADI

Uludağ Sözlük'ün dijital dünyadaki büyük yolculuğu 2005'te öğrenci projesi olarak başladı. 4 yıl sonra İnci Sözlük kuruldu. 2013'te Promoviral markasıyla kurumsal firmalara sosyal medya ajans hizmeti vermeye başlandı. 2016'da Texas, Dallas'ta Amerikan şirketlerine hizmet veren yazılım ofisi kuruldu.

KURUMSALLAŞMA VE YATIRIMLARA HIZ VERİLECEK

Şirketin yarı hissesinin satışı sonrasında yönetim kadrosu ve ekip çalışmaya devam edecek. Sözlüklerden ve sosyal platformlardan oluşan şirketin kurumsallaşmasına dönük çalışmalar yapılacak. Önümüzdeki dönemde uygulama geliştirme konusunda insan kaynağı yatırımına gidilecek. Ayrıca sözlüklerle birlikte sosyal medya profillerindeki takipçi kitlesine dönük oyunlar geliştirilmesi için de çalışmalara hız verilecek.

TÜRKİYE’NİN İKİNCİ EN BÜYÜK SÖZLÜK SİTESİ

Kuruluş tarihi 2005 olan Uludağ Sözlük, bugün 850 bin günlük ziyaretçi sayısı ve 700 bin üyeyle Türkiye'nin ikinci yerli sosyal medya sitesi. 2009 doğumlu İnci Sözlük ise 1,2 milyon üyesi ve sosyal medyadaki 15 milyon takipçisiyle Türkiye'nin en büyük sosyal medya kitlesine sahip. Türkiye nüfusunun yüzde 85'inin haberdar olduğu site, her gün 450 bin farklı kişi tarafından ziyaret ediliyor.

ALPEN: 3 MİLYON KONU 22 MİLYON YAZI

Sözlük'ün kurucusu İsmail Alpen, yoğun olarak siyasi tartışmaların yaşandığı bir platform olarak tanımladığı Uludağ Sözlük'te 3 milyon konu başlığıyla ilgili 22 milyon yazı (entry) yer aldığı bilgisini verdi. Uludağ Sözlük'ün Twitter'da 140 bin takipçisi bulunuyor.