Uludağ Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı… İşte başvuru şartları ve tarihleri!

Basın İlan Kurumu tarafından yayınlanan öğretim görevlisi alımı ilanı, bu noktada iş arayanların dikkatini çekti. ilan.gov.tr’de yayınlanan personel alımı ilanına göre 14 kişi işe alınacak. Başvuru detayları şu şekilde;

SINAV TAKVİMİ

DUYURU BAŞLAMA TARİHİ : 20.03.2019 ÇARŞAMBA

SON BAŞVURU TARİHİ : 03.04.2019 ÇARŞAMBA

ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ : 09.04.2019 SALI

GİRİŞ SINAV TARİHİ : 12.04.2019 CUMA

SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ : 16.04.2019 SALI

BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ AÇIKLAMASI

Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.- İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli bilgi, belge ve sonuçlara üniversitemiz internet sayfası www.uludag.edu.tr ve http://www.uludag.edu.tr/personel adreslerinden ulaşılabilir.