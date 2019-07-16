Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P’den önemli Türkiye açıklaması!

S&P, Türkiye’yi B+ kredi notu ve durağan görünümle derecelendiriyor ancak Fitch’in Cuma günü Türkiye’nin kredi notunu düşürmesi yakında daha fazla not indiriminin olup olmayacağına dair soru işaretleri yarattı.

Başlıca üç kredi derecelendirme kuruluşu olan S&P, Moody’s ve Fitch, Türkiye’yi yatırım yapılabilir seviyenin altında derecelendiriyor.

KREDİ NOTUNUN DEĞİŞMESİ PEK OLASI DEĞİL

Türkiye’nin ülke kredi notu analisti Maxim Rybnikov, “Amerikan yaptırımlarının ılımlı olması ve bankaları olumsuz etkilememesi halinde ülke kredi notunun değişmesi pek olası değil” açıklamasını yaptı.

Rybnikov, Türkiye B+ kredi notunda birçok riskin dikkate alındığını söyledi. Ancak yaptırımların bankacılık sistemini hedef alması halinde ise bankaların vadesi gelen borcunu çevirmek için yabancı sermaye piyasalarına erişime ihtiyacı olmaya devam ettiğini, bu yüzden böyle bir durumda ülke notunun da düşürülebileceğini ekledi.

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Rybnikov aynı zamanda yaptırımların yabancı sermaye piyasalarına erişimi sınırlaması halinde Türkiye’nin ya IMF ya da sermaye kontrolleri gibi zor seçenekler arasında tercih yapması gerekebileceğini ifade etti.

Rybnikov’un açıklamalarına göre IMF anlaşması politik olarak zor olabilir, ancak sermaye kontrolleri kesinlikle zarar verici olabilir. Rybnikov, Türkiye ekonomisinin tarihsel olarak yabancı sermaye akışlarına bel bağladığını belirterek, sermaye kontrollerinin gelmesi halinde ise bu büyüme modelinin ortadan kalkacağını söyledi.

TCMB Başkanı’nın görevden alınması konusunda ise Rybnikov son yıllarda TCMB’nin imkan ve kabiliyetlerine zarar veren siyasi baskılar altında olduğunu söyledi.

REUTERS