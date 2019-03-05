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Umut tacirlerinin yeni hedefi yabancı iş insanları

Türkiye’ye gelen mültecileri ağlarına düşüren umut tacirlerinin bu seferki hedefi yabancı iş insanları oldu. Avrupa’ya gitmek isteyen mültecileri küçük botlar ve kalitesiz can yelekleri ile denizlerde ölüme yollayan tacirler, çalışma alanlarını genişleterek iş dünyasına da el attı.

Taylan BÜYÜKŞAHİN
06:30 -
Haberler Ekonomi
Umut tacirlerinin yeni hedefi yabancı iş insanları

Özellikle İran, Azerbaycan ve Irak gibi ülkelerden Türkiye'ye yerleşip ticaret yapmak isteyen iş insanlarına kendilerini polis gibi tanıtan dolandırıcılar, binlerce dolar karşılığında oturum izni alacaklarını söylüyorlar. Bürokrasiyi hızlandıracağını söyleyen dolandırıcılara inanan yabancı iş insanları da bu parayı veriyor. Sahte noter belgesi ve bakanlık evrakları hazırlayan dolandırıcılar, parayı aldıktan sonra kayıplara karışıyor.

SAHTE BELGELER

Organize şekilde hareket eden dolandırıcılar, yabancıların yoğun şekilde yaşadıkları semtleri seçiyor. Yabancı bazı isimlerle de ortak hareket ettikleri düşünülen dolandırıcılar, Türkiye'de iş yapan veya yapmak isteyen iş insanlarını bularak kendilerini polis olarak tanıtıyorlar. Sahte polis kimliği de olan dolandırıcılar, böylece yabancı iş insanlarının güvenini kazanıyor.

Yabancı iş insanlarının Türkçe'yi iyi bilmemelerini fırsat bilen dolandırıcılar, kötü bir dille yazdıkları belgelerde hayali kurum ve isimler kullanıyor.

Dolandırıcılar, oturum izni için gerekli belgeleri yabancılardan talep ediyor. Genellikle WhatsApp üzerinden iletişim kuran dolandırıcılar, kendilerini savcılıkta, emniyette veya noterde gösteren fotoğrafları da atarak, gerçekten polis oldukları izlenimini veriyor. Dolandırıcılar, bu süreçte sahte noter belgeleri ve bakanlık yazıları da hazırlıyor. Acemice hazırlanan sahte belgelerde hayali devlet memuru isimleri ve imzaları kullanılıyor. Iraklı iş insanı B.Y. de dolandırıcılara 5 bin dolarını kaptıran kurbanlardan. Bir arkadaşının referansıyla dolandırıcıya ulaştığını söyleyen B.Y., kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcının 3 farklı telefon hattı kullandığını, son parayı da verdikten sonra kendisine ulaşamadığını belirtti. B.Y., sahte polis kimlik kartını gerçek zannettiği için dolandırıcıya inandığını, vizesi bitmek üzere olduğu için ne yapacağını bilmediğini kaydetti.

 

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