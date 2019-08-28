‘UniCredit Yapı Kredi’deki dolaylı hissesine doğrudan sahip olmak istiyor’

İtalyan banka ile Koç Holding’in ortak girişimi Koç Finansal Hizmetler’in (KFH) Yapı Kredi’de yüzde 82 payı bulunuyor. Habere göre UniCredit, Yapı Kredi’de KFH üzerinden dolaylı olarak sahip olduğu yüzde 41’lik paya doğrudan sahip olmak istiyor.

Söz konusu model, UniCredit’in Yapı Kredi paylarında satış yada azaltım yapabilmesine imkan verecek.

Her iki kurum da UniCredit’in Yapı Kredi paylarına ilişkin karar verirken Koç Holding’e danışma zorunluluğunu ortadan kaldıracak değişikliklerin yıl sonuna dek tamamlanmasını hedefliyor. Kaynaklardan birine göre İtalyan banka için bir seçeneğin halka arza gitmek olabileceği belirtilen haberde görüşmelerin tamamlanmadığı ve herhangi bir işlemle sonuçlanmasının kesin olmadığı ifade edildi.

Yapı Kredi tarafından Bloomberg HT’ye yapılan açıklamada bunu ortaklar arasında bir mesele olduğu belirtilirken, Koç Holding henüz konuya ilişkin yorum yapmadı.