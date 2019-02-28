Ünlü ekonomi yazarından flaş iddia

İşte gazeteci Uğur Gürses’in bugünkü yazısının ilgili bölümü:

Bankacılık kaynakları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) geçen hafta 13 bankanın üst yöneticilerini çağırarak “yıllık yüzde 15’lik bir kredi büyümesi yapmalarını” istediğini aktarıyor.

31 Mart seçimi öncesinde Ankara ekonomideki kurumları kullanarak dört bir kanaldan piyasa oyuncularına baskı yapıyor. Mevduat faizinin seviyesinden, kredilere uygulanacak ortalama faize kadar her şey bankalarca kendilerine Ankara'dan bildirilen seviyenin üzerinde olamayacağı bildirildiği gibi, şimdi de kredi hacmini artırmalarını, bunun da yıl sonunda yüzde 15 olması gerektiği şart koşulmuş.

Serbest piyasa ekonomisine aykırı biçimde bankalar üzerinde düzenleyici otoritenin baskısı ile ticari kararlar alınması isteniyor. Buna karşı durabilenlerin kimi yabancı bankalar olduğu ifade edilirken, banka yabancı olsa bile Türk yöneticilerin bu baskıyı hissettiği çeşitli kaynaklarca ifade ediliyor.

Bankacılar, BDDK’nın bankaların çoğunluk hissedarlarına da baskı yaparak Ankara’dan verilen ve bankaların ticari kararlarına müdahale anlamına gelen kural dışı talimatlara uymayan yöneticilerin görevden alınmasını istediği, giderek genel müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi düzeyinde yöneticinin Ankara'dan gelen işaretle görevlerinden ayrılmak zorunda kaldıkları anlatılıyor. Bu sayının son dönemde 10’a yaklaştığı da not ediliyor.

Bankacılık sistemindeki krediler ağustos ayından bu yana küçülüyor. Son 4-5 haftalık dönemdeki kredi büyümesinin ivmesi ise kamu bankalarından geliyor. Yılbaşından 15 Şubat tarihine kadar 45 günlük sürede bankacılık sisteminin toplam kredileri 12 milyar TL artarken, kamu bankalarındaki artış 18 milyar TL oldu. Yabancı ve özel bankalarda toplam 6.7 milyar TL'lik bir kredi düşüşü yaşandığından, toplam krediler sadece kamu bankaları kaynaklı artmış oldu.