Ünlü iş adamı Özgür, hayatını kaybetti

Türkiye inşaat, imalat ve sanayi sektörünün ünlü isimlerinden Cemil Özgür 92 yaşında hayata gözlerini yumdu. Merhumun cenazesi 28 Mart 2019 Perşembe günü Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak öğle namazından sonra Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Devlet Üstün Hizmet Ödülü verilen Özgür, Cemil Özgür İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kurucusu.

CEMİL ÖZGÜR KİMDİR?

Cemil Özgür serbest meslek hayatına 1946 yılında başladı. 1946 yılından bugüne kadar toplam tutarı 1,5 milyar doları baraj, yol, üniversite, fabrika ve bina inşaatlarını bitirdi. Taahhüdünü üstlendiği projelerde 17 milyon m³'den fazla baraj dolgusu, 600 km'den fazla yol inşaatı ve toplam alanı 1.000.000 m²'den fazla olan bina ve endüstriyel tesis inşaatını tamamladı.

1974 yılında Ankara'da kurduğu 200.000 m³/yıl kapasiteli Türkiye'nin ilk hazır beton üretim ve dağıtım tesisini inşa etti. Rusya’da Prekast isimli hazır beton tesisini kurdu.

Özgür 1970’te Özgür Tuğla Fabrikalarını kurdu. Özgür 2002 yılında 6 katrilyon 11 milyar TL ile Türkiye Gelir Vergisi rekortmeni oldu.

2006 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi ülkemize yapmış olduğu hizmetler nedeni ile Sayın Cemil Özgür'e Devlet Üstün Hizmet Ödülü vermiştir.

Özgür, Fildişi Sahilleri’nde inşaat yapmaya devam ediyordu.