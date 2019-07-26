Ünlü iş insanı hayatını kaybetti

1951 yılında Ankara’da dünyaya gelen Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman hayatını kaybetti. Dedeman’ın cenazesi 27 Temmuz Cumartesi günü Tarabya Ferahevler Dedeman Camiinde kılınacak öğle namazına müteakip Yeniköy Mezarlığına defnedilecek. Taziyeler 29 Temmuz 17:00'a kadar Dedeman İstanbul Oteli'nde kabul edilecek.

TURSAB’DAN AÇIKLAMA

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı. Başkan Firuz Bağlıkaya imzalı yazıda, “Çok uzun yıllar birlikte çalışma onurunu yaşadığım, ülkemizi uluslararası turizm arenasında en iyi şekilde temsil edebilmek adına beraberce emek verdiğim, yol arkadaşı olmaktan her zaman gurur duyduğum değerli dostum; Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman'ı kaybetmenin derin ve tarifsiz üzüntüsünü yaşıyorum. Kendisine Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyor, Bugüne kadar ülkemiz turizmine yapmış olduğu sayısız katkı için minnet duygularımı paylaşmak istiyorum. Türkiye çok değerli bir iş adamı ve turizmciyi kaybetti. Başımız sağ olsun.” ifadelerine yer verildi.