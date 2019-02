Ünlü iskender markası İranlı şirket ile master franchise anlaşması imzaladı

Markasını global marka konumuna taşımak da kararlı olan ve Türk markalarına, yurt dışına açılmaları konusunda cesur davranmalarını öneren Bursa Kebap Evi Yönetim Kurulu Başkanı Cem Helvacı: “Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye gelen markaların sayısı her geçen gün artıyor. Yurt içinde yabancı markalarla rekabet ederken, yurt dışında da bir Türk markasının markalaşabileceğini ve başarıyla büyüyebileceğine inancımız tam. Yurt dışı hedeflerimize Almanya ile başladık, şimdi İran ile devam ediyoruz. Yaptığımız işbirliği ile bu yıl İran'da ilk şubelerimizi açmaya hazırlanıyoruz ve 5 yılın sonunda İran'da 30 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yatırım aynı zamanda İran'a ciddi bir istihdam alanı yaratacak. Türkiye'de pazarın en güçlü oyuncularından biriyiz, kurduğumuz güçlü franchise sistemi markalara örnek oluyor. Markamızın ve geleneksel lezzetlerimizin yurt dışına taşınması konusundaki yatırımlarımızın devamı gelecek. Ortadoğu ve İran'a et ve süt ürünleri bizden gidiyor. Aynı zamanda gıda ihracatı ile yeni bir katma değer yaratıyoruz. Her şey merkezden gidecek.” dedi.

“İRAN’A GİDEN İLK ZİNCİR RESTORAN MARKASI”

Farklı sektörlerdeki ticari faaliyetleri ve inşaat sektöründeki yatırımları ile 20 yıldan fazla süredir faaliyet gösteren ve ülkenin farklı bölgelerindeki güçlü alt yapısı ve imkanlarıyla önemli bir konumda olan Sweet World CEO'su Esmaeil Aghazadeh; “İran'da gıda sektörü sürekli gelişiyor ve İran halkı Türk yemeklerine yoğun ilgi gösteriyor. Sektördeki bu gelişim ve büyüme beni sektöre yatırım yapmaya teşvik etti. Türkiye'de Bursa Kebap Evi'nin başarılı bir gıda zinciri olarak öne çıktığını gördüm. Markanın müşteri memnuniyeti, yurt dışı büyüme potansiyeli ve başarısı, iki genç girişimcinin kısa zamanda yarattığı başarı hikayesi ve kurduğu sistem güven verdi. Markanın yöneticileriyle gerçekleştirdiğimiz müzakereler sonrasında kendilerinin samimiyeti ve marka gelişimine bakış açılarıyla alt yapı ve yatırımcılarına verdiği destekler de beni etkiledi. Birlikte güzel işler çıkaracağımıza inanıyorum. 2019 yılı içinde ilki İran Mall, ardından Atlas Mall, Arg Mall ve cadde konseptinde şubeleri açarak markanın İran pazarında bilinirliğini artırarak büyütme hedefindeyiz. 5 yıllık projeksiyonda 15 milyon Dolarlık yatırım planlıyoruz. Bursa Kebap Evi Türkiye'den İran'a giden ilk zincir restoran markası… İranlılar Türk lezzetlerini seviyor. Kısa zamanda istediğimiz hedeflere ulaşacağımıza inanıyorum.” dedi.

İmzalanan master franchise anlaşması ile Esmaeil Aghazadeh ilk 5 yıl içinde 30 şube açmayı hedefliyor.