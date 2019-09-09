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‘Portföyünüzün yüzde 10’u altında olsun’

Ünlü yatırımcı ve Mobius Capital Partners'ın kurucusu Mark Mobius, yatırımcılara portföylerinin yüzde 10'unu fiziki altında tutmaları tavsiyesinde bulundu.

09:17 -
Haberler Ekonomi
‘Portföyünüzün yüzde 10’u altında olsun’

Dünya genelinde merkez bankalarının faiz indirdikleri ortamda yatırımcıların gideceği adresin altın olduğunu ifade eden Mobius, “Benim görüşüme göre, para arzının inanılmaz miktarda arttığı ortamda gidilecek yol fiziki altındır” diye konuştu.

CNBC’ye konuşan Mobius, “Tüm merkez bankaları faizleri aşağı çekmeye çalışıyorlar ve sisteme para pompalıyorlar. Sonrasında da sisteme kriptoparalar geliyor ve hiç kimse gerçekte ne kadar kriptapara olduğunu bilmiyor” ifadelerini de kullandı.

Özellikle ABD Doları’nın zayıflaması halinde yatırımcılara fiziki altına yönelmeleri tavsiyesinde bulunan Mobius, “Benim görüşüme göre ABD hükümeti, Trump’ın Beyaz Sarayı güçlü bir dolar istemiyor. Kesinlikle doları diğer para birimlerine karşı zayıflatmaya çalışıyorlar. Ancak bu dibe doğru bir yarış. Çünkü, onlar doları zayıflatmaya çalıştıklarında, diğer para birimleri de zayıflayacak” dedi.

FOREKS

Son güncelleme: android-time 09:18 09.09.2019
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