UNWTO: Küresel turist sayısı 1.4 milyar kişiye ulaştı

UNWTO’nun Dünya Turizm Barometresi raporuna göre, 2017 yılında turist sayısı 1 milyar 322 milyon kişi düzeyindeydi. Bu veriler, turist sayısında 2010’dan bu yana en yüksek rakam elde edildiğini ortaya koydu.

BÜYÜME 6.0

UNWTO Barometre verilerine göre, turist çeken destinasyonlardan Ortadoğu’da yüzde 10, Afrika’da ise yüzde 7.0 ile ortalamanın üzerinde büyüme gerçekleşirken, Asya ve Pasifik ile Avrupa’daki büyüme yüzde 6.0 ile ortalama düzeyinde kaldı. Böylece, Avrupa kıtası 713 milyon, Asya ve Pasifik 343 milyon, Amerika 217 milyon, Afrika 67 milyon, Ortadoğu 64 milyon uluslararası turist ağırladı.

UNWTO 2019 yılı için küresel turist sayısında yüzde 3-4 büyüme tahmininde bulundu. Avrupa için tahmin yüzde 3-4, Amerika için yüzde 2-3, Asya ve Pasifik için yüzde 5-6, Afrika için yüzde 3-5, Ortadoğu için yüzde 4-6 oldu. Aynı raporda 2030 yılı için 1.8 milyar küresel turist olacağı tahmin edildi.

UNWTO Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, “Turizmde geçen yıllardaki büyümenin de gösterdiği gibi, turizm ekonomik büyüme ve kalkınmanın önemli etkenlerinden biridir” dedi ve ekledi:

“Bu genişlemenin, geride hiçbir kişi bırakmadan yeni işler ve girişimciler yaratarak, tüm ülkeler ve özellikle yerel topluluklar için gerçek yararlı duruma getirilmesi amacıyla, turizm konusunu sürdürülebilir şekilde yönetilmesini sağlamak bizim sorumluluğumuzdadır. Bu nedenle, UNWTO 2019 yılında eğitim, beceri ve iş yaratılması konularına yoğunlaşıyor.”

DHA