UPS Kargo 2019 çalışma saatleri nedir? UPS Kargo kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

1988 yılında Türkiye pazarına giren UPS Kargo’nun (United Parcel Service) yaklaşık 220 ülkede şubesi bulunmaktadır. Peki, UPS Kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? UPS çalışma saatleri hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… İşte, UPS Kargo mesai saatleri 2019…

UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

UPS Kargo hafta içi her gün mesaiye sabah saat 08:30'da başlar ve akşam kapanış saati olan 18:00'a kadar mesaiye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 09.00'dan 15.00'a kadar hizmet vermeye devam eden UPS kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

UPS Kargo ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

UPS Kargo merkez binası, Seyitnizam Mah. Mevlana Cad. UPS Plaza No:87 34015 Zeytinburnu/İstanbul adresinde bulunmaktadır.

UPS Kargo Merkez Şubesi Telefon Numarası: 0 212 444 00 66

UPS KARGO HAKKINDA

United Parcel Service (UPS), 28 Ağustos 1907’de Seattle’de Amerikan Posta Şirketi olarak James E. Casey tarafından kurulmuştur ve 1919 yılında United Parcel Service olarak adını değiştirmiştir. 16 Ağustos 1976’da United Parcel Service Atlantik üzerinde sıçrama yapmış ve Almanya’da ilk şubesini açmıştır; Amerika dışındaki ilk şubesi Ren Park Center Neuss’de kurulmuş ve böylece eski Deutsche Bundespost ile doğrudan rekabet eder konuma gelmiştir. United Parcel Service, 400 binden fazla çalışanı ile 220 ülkede hizmet vermektedir.

Yetkili Servis Sağlayıcısı Ünsped ile 1988 yılında Türkiye pazarına giren UPS, 2009 yılında Ünsped'i satın almıştır. UPS Türkiye, 3.000'e yakın çalışanı, 260'tan fazla şube ve yetkili servis sağlayıcısı ve 700 araçlık filosuyla hizmet vermektedir.