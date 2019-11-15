Üreticiden ıspanak açıklaması: Numuneler temiz çıktı güvenle yiyebilirsiniz

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşanan ıspanak zehirlenmesi sonrası Tarım Müdürü Hakan Aranmaz, numunelerin temiz çıktığını ve güvenle yenilebileceğini belirtti.

4 BİN DEKAR ALANDA ISPANAK YETİŞİYOR

Aranmaz yaptığı açıklamada, “Yenişehir’de yaklaşık 4000 dekar alanda ıspanak yetiştirilmekte. Sadece ıspanak ürününde değil tüm ürünlerde hasat yapılmadan önce ziraat mühendisi bitki koruma personellerimizce tarladan numune alınarak analiz yaptırılmakta. Zararlı bir madde çıkması durumunda 5996 kanun gereğince cezai yaptırım uygulanmakta ve ürünler imha edilmektedir. Ayrıca hasat sonrası da gıda mühendislerimizce satış yerlerinden numune alınarak analiz yapılmaktadır. Bu durum Yenişehir ve ülkemiz genelinde üretilen tüm ürünler için yıllardır yapılan bir uygulamadır. Bu nedenle ıspanakla ilgili olumsuz görüşlere itibar edilmemeli ” ifadelerinde bulundu.

ÜRETİCİYİ BATIRMA NOKTASINA GELDİ

Yenişehir Ziraat odası Başkanı Sadi Aktaş, daha önce yapmış olduğu açıklamasında “Ispanak krizinin Yenişehirli çiftçiyi batırma noktasına getirdiğini ve kesime hazır 2 bin 500 dönüme ekili ıspanağın tarlada kaldığını belirterek, ‘Tabi ki bu konu çok önemli bir konu. Bu bizleri çok üzdü. Fakat ıspanağı üreten çiftçi bir kişidir. Bunu pazara götüren de bir kişidir. Bu olay nasıl oldu? Tam araştırmadan, sanki Türkiye genelindeki bütün ıspanak üreten çiftçilerin tarlasında yetiştirdiği ürünün hepsi zehirliymiş gibi yansıtılması nedeniyle üreticin mahsulü tarlada kalarak satılamaz hale gelmiştir. Biz de diyoruz ki, ıspanak bugüne kadar kimseyi zehirlememiştir. Herkes gönül rahatlığı ile tüketebilir” diye konuşmuştu.