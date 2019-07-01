IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, Mayıs’ta 45.3 değerini almıştı. Endekste 50’nin altı daralmaya, üzeri seviyeler büyümeye işaret ediyor.

Üretim ve istihdamdaki daralma ikinci çeyrek sonunda ilk çeyreğe kıyasla daha düşük seviyede gerçekleşti. Ancak ankete katılan imalatçılara göre zorlu piyasa koşullarının sürmesi nedeniyle üretimdeki yavaşlama devam etti.

Hem girdi maliyetleri hem de nihai ürün fiyatlarındaki artış Haziran ayında bir miktar yavaşladı. Bununla birlikte, ankete katılan imalatçılar TL’deki zayıf seyrin, maliyetlerde sert artışa yol açmaya devam ettiğini belirttiler.

YENİ SİPARİŞLER ALT ENDEKSİ YÜKSELDİ

Yeni siparişler alt endeksi Mayıs ayındaki 41.3 seviyesinden Haziran’da 46.9’a yükselerek 14 ayın en yüksek seviyesine çıktı ancak 50’nin altında kalarak daralmanın devam ettiğini gösterdi.

İhracat siparişleri alt endeksi 45.8’den Haziran’da 50.6 seviyesine çıktı. Endeks böylece dört aydır ilk defa siparişelrde artışa işaret eden 50’nin üzerine çıktı. Ankete cevap veren bazı imalatçılar ihracat tarafında talebin güçlendiği sinyali verdiler.

Üretim alt endeksi ise Haziran’da 44.1’den 46.3’e yükselse de art arda 14. ayda da daralmaya işaret etti.

İmalat PMI istihdam, üretim, yeni siparişler, girdi stokları ve tedarikçilerin teslim süreleri alt endekslerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle hesaplanıyor.

REUTERS