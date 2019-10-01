Üst düzey bankacıyı üç özel dedektif ile takip ettirdiler iddiası

Reuters'ın İsviçre gazetesi SonntagsZeitung'dan aktardığı iddiaya göre banka yakın zamanda UBS'in servet yönetimi departmanının başına geçen Han'ı Credit Suisse'den eski çalışma arkadaşlarını transfer edip etmemeye çalıştığını anlamak için üç özel dedektif ile takip ettirdi. Dedektiflerin aynı zamanda savcılık ofisini de izlediği belirtildi.

Han'ın savcılığa yaptığı suç duyurusunun ardından Credit Suisse'den konu hakkında bir açıklamada bulunulmadı. Han ise sözcüsü aracılığı ile yaptığı açıklamada eski şirketinden çalışma arkadaşları ile çalışmayı düşünmediğini söyleyerek, “Suçlamalar absürd” diye konuştu.

Han'ın eşinin de özel dedektifler aracılığı ile takip ettirildiği ifade edildi. Bankalar ve müşterileri arasında üst düzey gizlilik ilişkisi olan İsviçre'de banka çalışanlarının şirket değiştirmesi her zaman şüphe ile karşılanıyor fakat çalışanları özel dedektifle izlenmesi daha önce görülmemiş bir olay olarak nitelendiriliyor.

UBS ve Credit Suisse'nin eski CEO'su Oswald Gruebel de yıllarca üst düzey bankacılık yaptığını hiç benzer bir olay yaşamadığını söyledi.